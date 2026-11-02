UBS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Bremsenspezialist habe in diesem Jahr unter dem Ausbleiben positiver Kurstreiber und eher schwachen Aufträgen im Schienensegment gelitten, schrieb Sven Weier in einer Studie am Montag. Eine mittelfristige Rückkehr zu Wachstum sei im Aktienkurs bislang nicht eingepreist./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 13:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 13:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 90,10EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 123
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 123
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