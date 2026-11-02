UBS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Bremsenspezialist habe in diesem Jahr unter dem Ausbleiben positiver Kurstreiber und eher schwachen Aufträgen im Schienensegment gelitten, schrieb Sven Weier in einer Studie am Montag. Eine mittelfristige Rückkehr zu Wachstum sei im Aktienkurs bislang nicht eingepreist./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 13:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 90,10EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.