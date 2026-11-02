UBS stuft BP auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 700 auf 725 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe in diesem Jahr das dritte Quartal in Folge die Erwartungen übertroffen, schrieb Joshua Stone in einer Studie am Montag. Das bereinigte Nettoergebnis habe im dritten Jahresviertel die Konsensschätzung um 15 Prozent übertroffen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 7,458EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,25
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
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