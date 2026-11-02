GOLDMAN SACHS stuft Santander auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 14,10 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitagmittag an die Quartalsergebnisse der Spanier an. Sie gewichtet nun zudem für ihr Kursziel die Prognosen für 2028 höher als bisher./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 10,19EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15,00

Kursziel alt: 14,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

