Abacum bringt Abra auf den Markt, einen einheitlichen KI-Agenten für die unternehmensweite Geschäftsplanung.

NEW YORK und BARCELONA, Spanien, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Abacum, die KI-basierte Plattform für Geschäftsplanung, hat heute Abra vorgestellt, einen KI-Orchestrierungsagenten, der die volle Leistungsfähigkeit von Abacum in einem einzigen Erlebnis vereint. Abra wurde für Teams im gesamten Unternehmen entwickelt und wandelt Fragen in konkrete Arbeitsaufgaben um, ohne dass die Benutzer wissen müssen, welchen KI-Agenten sie anrufen sollen oder wie sie diese koordinieren.

Abra integriert spezialisierte KI-Agenten in eine einzige Benutzererfahrung und orchestriert Experten über verwaltete Daten, Modelle und Kontext hinweg, um jede Frage in Ergebnisse umzuwandeln.

Hinter Abra steht ein Team von speziell ausgebildeten Mitarbeitern, die die Arbeit übernehmen, die andere Teams täglich erledigen – die Arbeit, die früher auf die eine Person warten musste, die wusste, wie es geht. Fragen Sie, was nötig wäre, um ein Umsatzziel zu erreichen, warum sich die Margen verändert haben oder wie sich ein Einstellungsplan auf die Prognose auswirkt. Abra ermittelt den Arbeitsaufwand, holt die richtigen Spezialisten hinzu und koordiniert die Aufgabe unter Verwendung der Daten, Modelle, Pläne und des Geschäftskontexts des Unternehmens. Jedes Gespräch bleibt auffindbar, Vorschläge warten auf Genehmigung und jeder Schritt wird protokolliert.

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen bei der Einführung von KI vor einer neuen Herausforderung stehen. Erste Experimente zeigten, was möglich ist, doch die Umsetzung isolierter Fähigkeiten in die alltägliche Arbeit erwies sich als schwieriger. Da Unternehmenssoftware immer mehr spezialisierte KI-Agenten einsetzt, benötigen die Mitarbeiter zunehmend eine Möglichkeit, dieses Fachwissen zu nutzen, ohne den zusätzlichen Aufwand der Koordination übernehmen zu müssen.

Abra verfolgt einen anderen Ansatz: Ein zentraler Ausgangspunkt, spezialisierte Expertise, die im Hintergrund zusammenwirkt, und der geschäftliche Kontext des Unternehmens, der alles miteinander verbindet.

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI-Agenten in Unternehmenssoftware stehen Unternehmen vor einer neuen Herausforderung: Unverbundene Fähigkeiten in tatsächlich erledigte Arbeit umwandeln, ohne eine weitere Ebene von Tools zur Verwaltung hinzuzufügen. Abra verfolgt einen anderen Ansatz und bietet einen Ausgangspunkt, während im Hintergrund spezialisierte Expertise zusammenwirkt.