Sinopec veröffentlicht auf der COP17 in Armenien seinen ersten globalen Bericht zum Erhalt der biologischen Vielfalt

JEREWAN, Armenien, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec" oder „das Unternehmen") veröffentlichte am 29. Oktober – anlässlich der Abschlussveranstaltung des China-Pavillons während der 17. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt (COP17) in Jerewan, Armenien – seinen ersten globalen Bericht zur Erhaltung der biologischen Vielfalt . Der Bericht erläutert den Ansatz von Sinopec, den Schutz der biologischen Vielfalt in die Unternehmensführung, die industriellen Betriebsabläufe sowie in internationale Projekte zu integrieren, und hebt dabei die Schutzinitiativen des Unternehmens hervor, die unter anderem die Wiederherstellung von Lebensräumen, den Schutz von Wildtieren sowie technologische Innovationen umfassen.

Zhong Ren, ein Direktor der Sinopec Group, nahm an der Veranstaltung teil und betonte in seiner Rede das Engagement des Unternehmens für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Energieentwicklung und Umweltschutz. Er wies darauf hin, dass die Initiativen von Sinopec zum Schutz der biologischen Vielfalt die Bemühungen des Unternehmens widerspiegeln, die internationale Energiezusammenarbeit zu fördern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit zu verringern. Ein Vertreter der Markenabteilung von Sinopec stellte zudem den Bericht vor und erläuterte das Rahmenwerk des Unternehmens für das Biodiversitätsmanagement sowie die Erfolge im Naturschutz.

Sinopec integriert Aspekte der biologischen Vielfalt in sein Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagementsystem (HSE) und wendet Naturschutzanforderungen während der gesamten Projektplanung, des Baus, des Betriebs und der Stilllegung an. Der Bericht beschreibt detailliert den Ansatz des Unternehmens, ökologisch sensible Gebiete zu meiden und durch industrielle Aktivitäten beeinträchtigte Lebensräume wiederherzustellen. Ende 2025 hatte Sinopec im Rahmen seiner Umweltmanagementinitiativen 992 Ölbohrlöcher, 112 Gasbohrlöcher und 181 Wasserbohrlöcher sowie verschiedene Produktions- und Lagerstätten stillgelegt.