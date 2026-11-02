Marvell greift nach Lumentum – doch die Aktien stürzen ab
Börse reagiert skeptisch
Marvell übernimmt Lumentum für einen Unternehmenswert von 115 Milliarden US-Dollar. Gemeinsam wollen die Konzerne vom rasant wachsenden KI-Markt profitieren.
- Marvell kauft Lumentum für 115 Milliarden Dollar
- KI-Boom treibt optische Vernetzung und Wachstum
- Fusion soll Markt auf 550 Milliarden Dollar erweitern
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Der Halbleiterkonzern Marvell Technology übernimmt den Optikspezialisten Lumentum. Mit der milliardenschweren Übernahme wollen die beiden Unternehmen ihre Position im boomenden Markt für KI-Infrastruktur stärken. Der Zusammenschluss soll einen führenden Anbieter für optische und elektrische Verbindungstechnologien schaffen. Der Deal bewertet Lumentum mit einem Unternehmenswert von rund 115 Milliarden US-Dollar.
An der Börse kam die Nachricht zunächst nicht gut an: Die Marvell-Aktie verlor vorbörslich 3,04 Prozent auf 190,43 US-Dollar. Noch deutlicher fiel das Minus bei Lumentum aus. Die Aktie gab 6,21 Prozent auf 788,51 US-Dollar nach (Stand 14:29 Uhr MEZ).
Marvell bietet 23,9 Prozent Aufschlag
Die Übernahme erfolgt vollständig über einen Aktientausch. Lumentum-Aktionäre erhalten für jede ihrer Aktien 4,5 Marvell-Aktien. Auf Basis der unbeeinflussten Schlusskurse vom 28. Oktober entspricht das einem Aufschlag von rund 23,9 Prozent. Jede Lumentum-Aktie wird damit rechnerisch mit rund 1.132 US-Dollar bewertet.
Nach Abschluss der Transaktion werden die bisherigen Marvell-Aktionäre rund 67 Prozent des fusionierten Unternehmens halten. Die Lumentum-Anteilseigner kommen auf etwa 33 Prozent. Marvell-Chef Matt Murphy soll auch das kombinierte Unternehmen führen.
KI-Boom treibt Nachfrage nach optischer Vernetzung
Hinter dem Zusammenschluss steht der steigende Bedarf an leistungsfähiger Datenübertragung. Mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur wachsen die Anforderungen an Bandbreite, Geschwindigkeit und Energieeffizienz. Herkömmliche Kupferverbindungen stoßen dabei zunehmend an physikalische Grenzen. Deshalb gewinnt die optische Datenübertragung mit Lichtsignalen an Bedeutung.
Marvell bringt unter anderem Technologien für elektrische und optische Verbindungen, Netzwerkswitches und kundenspezifische Halbleiter ein. Lumentum ergänzt das Portfolio mit leistungsstarken Lasern, optischen Transceivern und optischen Schaltsystemen. Gemeinsam wollen die Unternehmen stärker integrierte Lösungen entwickeln und schneller in großen Stückzahlen produzieren.
Marvell-Chef Murphy sieht darin eine seltene Gelegenheit. Die KI-Infrastruktur durchlaufe einen grundlegenden Architekturwandel hin zu optischer Vernetzung. Unternehmen, die diesen Übergang früh mitgestalten, könnten laut Murphy die Standards für Jahrzehnte prägen.
Marktpotenzial von 550 Milliarden US-Dollar
Finanziell verspricht sich Marvell ebenfalls erhebliche Vorteile. Durch den Zusammenschluss soll der adressierbare Gesamtmarkt auf 550 Milliarden US-Dollar wachsen. Zudem rechnen die Unternehmen mit jährlichen Kosteneinsparungen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Bereits im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach dem Abschluss soll sich die Übernahme positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie von Marvell auswirken.
Der Abschluss ist für die erste Hälfte des Kalenderjahres 2028 geplant. Voraussetzung sind unter anderem die Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen sowie behördliche Genehmigungen.
Unabhängig von der Übernahme meldete Marvell zudem vorläufige Umsätze für das dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Diese liegen im Rahmen der bisherigen Prognose. Das Unternehmen hat lediglich die erwartete Umsatzspanne eingeengt.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion