Übernahme durch Marvell vereinbart: Lumentum Holdings fällt deutlich
Das bewegt die Anleger
Lumentum Holdings verliert 5,40 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der US Tech 100, der zulegt.
Marvell vereinbart die Übernahme von Lumentum Holdings im Rahmen eines reinen Aktientauschs und baut damit sein KI-Infrastrukturgeschäft aus. Die Lumentum-Aktie dreht im Tagesverlauf ins Minus, nachdem sie zwischenzeitlich noch um 4,15 % steigt. Der Handel ist rege: Der Umsatz erreicht bereits das 1,6-Fache des gesamten Vortags.
Lumentum Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.11.2026
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lumentum Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,37 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +8,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,14 %. Im Jahr 2026 gab es für Lumentum Holdings bisher ein Plus von +125,90 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,81 % geändert.
Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,27 %
|1 Monat
|-22,14 %
|3 Monate
|+18,37 %
|1 Jahr
|+318,14 %
Halper Sadeh LLC is Investigating Whether Lumentum Holdings Inc. is Obtaining a Fair Price for its Shareholders
Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating the sale of Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE) to Marvell Technology, Inc. for 4.500 shares of Marvell common stock for each share of Lumentum common stock. Upon closing of the …
Chipkonzern Marvell übernimmt Laserspezialisten Lumentum
Der US-Halbleiterkonzern Marvell Technology baut das KI-Infrastrukturgeschäft mit der Übernahme von Lumentum aus. Dabei werde für den Spezialisten für Optoelektronik wie Laser zur schnellen Datenübertragung in KI-Rechenzentren ein Unternehmenswert …
Marvell and Lumentum to Combine, Creating a Category Leader in AI Connectivity
Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL) and Lumentum (NASDAQ: LITE) today announced that they have entered into a definitive agreement for Marvell to acquire Lumentum in an all-stock transaction. Under the terms of the agreement, Lumentum …
Informationen zur Lumentum Holdings Aktie
Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.
Es gibt 91 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,22 Mrd.EUR € wert.
Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber
Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. Broadcom notiert im Plus, mit +0,24 %.
Die Aktie von Lumentum Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 173,93 %. Über 5 Jahre lag sie bei 59,66 %, über 10 Jahre bei 37,23 %.
Lohnt sich ein Investment in die Lumentum Holdings Aktie?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lumentum Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lumentum Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.