Dritter Gewinntag in Folge: TUI steigt weiter

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von TUI in den letzten drei Monaten Verluste von -4,48 % verkraften.

Mit dem dritten Kursgewinn in Folge setzt TUI die Aufwärtsserie fort. Dabei erreicht der Handelsumsatz bereits das 2,9-Fache des gesamten Vortags. Einen konkreten Auslöser für den Anstieg gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um +10,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,10 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TUI -18,89 % verloren.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einstieg von Pale Fire mit rund 5 % bei TUI und die bislang schwache Kursreaktion. Diskutiert werden zudem rund 34,6 Mio. leerverkaufte Aktien, 600.000 mehr binnen zehn Tagen. Im Fokus stehen die Folgen hoher Energiekosten für Margen und den Ausblick im Dezember. Sinkende Ölpreise gelten als möglicher Kurstreiber. Erörtert wird, ob Absicherungen und höhere Reisepreise die Mehrkosten ausgleichen und die Aktie auf KGV-Basis günstig bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,87 % 1 Monat +7,10 % 3 Monate -4,48 % 1 Jahr -1,59 %

Stand: 02.11.2026, 15:08 Uhr

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von TUI erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,67 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,93 %, über 10 Jahre bei -14,46 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,98 %. Airbnb Registered (A) notiert im Plus, mit +0,19 %.

Informationen zur TUI Aktie

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,69 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die TUI Aktie?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.