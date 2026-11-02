🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Coinbase fällt weiter: 27,28 % Verlust innerhalb eines Monats

    Das bewegt die Anleger

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Coinbase-Aktie gibt heute um 2,57 % auf 125,62 Euro nach.

    Das bewegt die Anleger - Coinbase fällt weiter: 27,28 % Verlust innerhalb eines Monats
    Foto: Richard Drew - dpa

    Nach dem Kursrutsch von mehr als 10 % am vergangenen Freitag verzeichnet Coinbase den dritten Verlusttag in Folge. Die Geschäftsergebnisse der Kryptoplattform für das dritte Quartal 2026 zeigen ein gemischtes Bild. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 13,09 %.

    Coinbase Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.11.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Coinbase Aktionäre einen Verlust von -2,09 % hinnehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!
    Long
    132,18€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    151,52€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Coinbase einen Rückgang von -35,83 %.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,09 %
    1 Monat -27,28 %
    3 Monate -2,09 %
    1 Jahr -57,31 %
    Stand: 02.11.2026, 15:09 Uhr

    Informationen zur Coinbase Aktie

    Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

    Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,17 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Coinbase erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,42 %.

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Announces ETH Holdings Reach 6.06 Million Tokens, and Total Crypto and Total Cash & Marketable Securities Holdings of $14.5 Billion


    Bitmine owns 4.9% of the total ETH coin supply of 122.2 millionBitmine sees 6 reasons this recent Binance theft is a sign of crypto industry strengthBitmine is 99% of the way to the 'Alchemy of 5%' in just 15 monthsBitmine released Chairman's …

    120 oder 280 US$ — was denn nun?


    Die Coinbase-Aktie fiel am vergangenen Freitag um über -10% auf fast den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Waren die gemeldeten Quartalsergebnisse der Kryptoplattform so enttäuschend und kann Coinbase nicht vom Hackerangriff auf den Wettbewerber Binance profitieren? Gemischte Zahlen Die Geschäftsergebnisse von Coinbase für das dritte Quartal 2026 zeigten ein gemischtes Bild: Einerseits gelang dem Kryptounternehmen […] The post Coinbase-Aktie: 120 oder 280 US$ — was denn nun? first appeared on sharedeals.de.

    Coinbase Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Coinbase Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coinbase Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Coinbase

    -3,21 %
    -12,73 %
    -26,98 %
    -1,69 %
    -57,14 %
    +66,87 %
    -56,09 %
    -60,44 %
    ISIN:US19260Q1076WKN:A2QP7J
    Coinbase direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Das bewegt die Anleger Coinbase fällt weiter: 27,28 % Verlust innerhalb eines Monats Die Coinbase-Aktie gibt heute um 2,57 % auf 125,62 Euro nach.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     