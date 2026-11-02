Coinbase fällt weiter: 27,28 % Verlust innerhalb eines Monats

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Coinbase Aktionäre einen Verlust von -2,09 % hinnehmen.

Nach dem Kursrutsch von mehr als 10 % am vergangenen Freitag verzeichnet Coinbase den dritten Verlusttag in Folge. Die Geschäftsergebnisse der Kryptoplattform für das dritte Quartal 2026 zeigen ein gemischtes Bild. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 13,09 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Coinbase einen Rückgang von -35,83 %.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,09 % 1 Monat -27,28 % 3 Monate -2,09 % 1 Jahr -57,31 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 02.11.2026, 15:09 Uhr

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,17 Mrd. € wert.

Die Aktie von Coinbase erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,42 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Coinbase Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coinbase Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.