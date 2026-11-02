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    Marvell Technology dreht ins Minus und verzeichnet den dritten Verlusttag

    Das bewegt die Anleger

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    Marvell Technology verliert 3,20 %, während der Chipkonzern mit der Übernahme von Lumentum sein KI-Infrastrukturgeschäft ausbaut.

    Das bewegt die Anleger - Marvell Technology dreht ins Minus und verzeichnet den dritten Verlusttag
    Foto: gguy - stock.adobe.com

    Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 3,57 % dreht Marvell Technology im Tagesverlauf ins Minus. Damit setzt sich die Verlustserie der Aktie am dritten Handelstag in Folge fort.

    Marvell Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.11.2026

    Obwohl die Marvell Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,01 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Marvell Technology eine positive Entwicklung von +136,78 % erlebt.

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    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Es gibt 877 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,78 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Marvell Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 56,54 %. Über 5 Jahre lag sie bei 23,87 %, über 10 Jahre bei 31,40 %.

    Erholungsversuch vor US-Zwischenwahlen


    Nach den herben Verlusten vom Freitag und vor den am Dienstag anstehenden Zwischenwahlen in den USA dürften die US-Börsen am Montag einen Erholungsversuch starten. Im Anlegerfokus dürften weiterhin die von KI-Sorgen umrankten Technologiewerte …

    Halper Sadeh LLC is Investigating Whether Marvell Technology, Inc. is Obtaining a Fair Price for its Shareholders


    Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating the merger of Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL) and Lumentum Holdings Inc. Upon closing of the proposed transaction, Marvell shareholders will own approximately 67% of the …

    Chipkonzern Marvell übernimmt Laserspezialisten Lumentum


    Der US-Halbleiterkonzern Marvell Technology baut das KI-Infrastrukturgeschäft mit der Übernahme von Lumentum aus. Dabei werde für den Spezialisten für Optoelektronik wie Laser zur schnellen Datenübertragung in KI-Rechenzentren ein Unternehmenswert …

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,33 %
    1 Monat -27,84 %
    3 Monate +2,01 %
    1 Jahr +111,75 %
    Stand: 02.11.2026, 15:09 Uhr

    Marvell Technology Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Marvell Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Marvell Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Marvell Technology

    -6,08 %
    -15,66 %
    -28,97 %
    +0,42 %
    +108,45 %
    +278,15 %
    +184,84 %
    +1.366,06 %
    +1.595,31 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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