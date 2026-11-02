Oracle büßt seit Jahresbeginn 32,46 % ein

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Oracle Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,88 % hinzunehmen.

Der dritte Verlusttag in Folge prägt den Handel bei Oracle. Dabei liegt die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch mit 1,48 % im Plus, bevor sie ins Minus dreht. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um +0,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Oracle eine negative Entwicklung von -32,46 % erlebt.

Informationen zur Oracle Aktie

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 342,01 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Salesforce und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,39 %. IBM notiert im Minus, mit -0,32 %. Microsoft legt um +0,01 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,69 %.

Die Aktie von Oracle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,26 %, über 10 Jahre bei 12,98 %.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,20 % 1 Monat -8,90 % 3 Monate -1,88 % 1 Jahr -50,35 %

Stand: 02.11.2026, 15:09 Uhr

Nach den herben Verlusten vom Freitag und vor den am Dienstag anstehenden Zwischenwahlen in den USA dürften die US-Börsen am Montag einen Erholungsversuch starten. Im Anlegerfokus dürften weiterhin die von KI-Sorgen umrankten Technologiewerte …

S&P Global senkt den Ausblick für Meta auf negativ und zweifelt an den Milliarden für künstliche Intelligenz. Neue Aktien sollen die Lücke füllen. Doch Analysten sehen über 40 Prozent Potenzial. Wer behält recht? Die Kreditwächter verlieren die …

Im Oktober `26 haben 6 Analysten die Oracle Aktie eingestuft.

Oracle Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Oracle Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Oracle Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.