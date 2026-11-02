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    Nicola schließt Bergbaukampagne 2026 im Goldprojekt Dominion Creek ab und beliefert Merritt mit Aufgabematerial für die Verarbeitung

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    Nicola schließt Bergbaukampagne 2026 im Goldprojekt Dominion Creek ab und beliefert Merritt mit Aufgabematerial für die Verarbeitung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, B.C., 2. November 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (OTCQB: HUSIF) (das „Unternehmen oder Nicola“) freut sich, den Abschluss seiner Bergbaukampagne im Goldprojekt Dominion Creek („Dominion Gold“) sowie die Lieferung von rund 1.300 Tonnen hochgradigem Aufgabematerial zur Verarbeitung an die Aufbereitungsanlage Merritt in British Columbia bekannt zu geben.

     

    Das Unternehmen geht davon aus, dass das aus Dominion Gold geförderte und von der Firma Red Eye Resources[i] bereitgestellte Aufgabematerial zusammen mit dem Beschickungsmaterial, das im Rahmen der Vereinbarung mit Blue Lagoon Resources („Blue Lagoon“) verarbeitet wird, entsprechend zum Umsatz im vierten Quartal beitragen wird. Die Bergbaukampagne 2026 sollte ursprünglich Anfang Juli beginnen; der Start verzögerte sich jedoch geringfügig wegen der Mitte Juli erfolgten Anlieferung neu gekaufter Ausrüstung sowie zusätzlicher Minenerschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Auffindung von noch unentdeckten mineralisierten Erzgängen. Nachdem die Minenerschließung nunmehr abgeschlossen wurde und die wichtigsten Bergbaumaschinen eingetroffen und betriebsbereit sind, ist Nicola überzeugt, dass Dominion Gold gut aufgestellt ist, um im Jahr 2027 zu einer höheren Materialgewinnung und potenziellen Goldproduktion beizutragen. Diese Entwicklungen bilden die Grundlage für mehr Kontinuität in der Betriebsführung und eine stärkere Auslastung der Verarbeitungsinfrastruktur des Unternehmens in Merritt. Video-Link

     

    Im Jahr 2026 konzentrierten sich die Bergbauaktivitäten auf drei mineralisierte Strukturen: den Erzgang Pit mit rund fünf Meter Durchmesser, den Erzgang 16 mit rund 1,5 Meter Durchmesser und den neu entdeckten Erzgang 16 East.[ii]

     

    Mit der Ende Juli auf einem Bagger vom Typ CAT 336 montierten Traxxon-Bohranlage (siehe Abbildung unten) konnten die Abbauarbeiten um einiges effizienter gestaltet werden. Die Anlage soll einen produktiveren Erzabbau während der Kampagne 2027 ermöglichen.

     

    Die aufgefundenen Erzgänge sind nach wie vor in mehreren Richtungen offen, und die Entdeckung zusätzlicher mineralisierter Strukturen während des Programms 2026 eröffnet Möglichkeiten für weitere geologische Untersuchungen und eine potenzielle Ausweitung der zukünftigen Abbauaktivitäten.

     

     

    Aerial view of the Dominion Gold access road and excavators

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