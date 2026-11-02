Chervon ernennt Thomas Scherer zum Vice President of Organizational Development - Sales, End User Marketing, and Service

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 2. November 2026 / Chervon ernennt Thomas Scherer mit Wirkung zum 2. November 2026 zum Vice President of Organizational Development - Sales, End User Marketing, and Service. Er berichtet an Matt DeFeo, SVP, Sales, Training, and Recruiting.

Scherer bringt umfangreiche Erfahrung in der Organisationsentwicklung zu Chervon mit und hat bereits den Aufbau großer Vertriebs- und Endkunden-Marketingteams unterstützt. Er verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Arbeitsrecht, Compliance, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung, Personalbestandsanalytik, Schulung, Personalbeschaffung und Karriereentwicklung. Seine erstklassigen Kompetenzen in der Organisationsentwicklung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn das Unternehmen die besten Teams in den Bereichen Vertrieb, Filialbetreuung, Endkundenmarketing und Kundendienst aufbaut.

Zuletzt war Tom als Vice President of Human Resources bei TTI/Milwaukee tätig, wo er für das Personalwesen und die Organisationsentwicklung eines Außendienstteams mit über 2.000 Mitarbeitern verantwortlich war. Zuvor durchlief Scherer bei TTI/Milwaukee eine Reihe von Positionen in den Bereichen Personalwesen, Ausbildung, Vertriebsmanagement, Vertrieb und Filialbetreuung.

„Tom Scherer ist eine außergewöhnliche Führungskraft in allen Bereichen der Organisationsentwicklung“, sagte Matt DeFeo. „Er passt hervorragend zu der inspirierenden Hochleistungskultur, die wir bei Chervon pflegen.“

„Ich freue mich sehr darauf, Matt und CEO Joe Galli beim Aufbau der branchenweit besten Teams in den Bereichen Vertrieb, Endkundenmarketing und Kundendienst zu unterstützen“, sagte Tom. „Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!“

Scherer hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Mathematik sowie einen MBA der Adelphi University in Long Island, New York.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.