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    Chervon befördert Soobia Haroon zur Vice President, Human Resources – NA

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    Chervon befördert Soobia Haroon zur Vice President, Human Resources – NA
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com

    NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 2. November 2026 / Chervon befördert Soobia Haroon mit Wirkung zum 2. November 2026 zur Vice President, Human Resources – NA. Sie berichtet an CEO Joe Galli.

     

    In den vergangenen zwei Jahren war Haroon ein wichtiges Mitglied des Führungsteams von Chervon und trieb die Talentakquise, die Organisationsentwicklung und die Transformation voran. Sie hat in allen HR-Bereichen strategische Führungsarbeit geleistet und gleichzeitig die Personalstrategie, -steuerung und -prozesse des Unternehmens gestärkt, um die Unternehmensziele und das weitere Wachstum zu unterstützen.

     

    Bevor sie zu Chervon kam, durchlief Soobia eine Reihe von Positionen im Personalwesen bei mehreren multinationalen Unternehmen. Ihre Erfahrung im Personalwesen umfasst die Unterstützung zahlreicher Funktionsbereiche, darunter Supply Chain, Distribution, Produktion, IT, Engineering, Produktmanagement, Marketing und Finanzen.

     

    „Soobia hat seit meinem Eintritt bei Chervon maßgeblich zu unserer offensiven Initiative zur Talentakquise beigetragen“, sagte Joe Galli. „Ihre umfassende Erfahrung im Personalwesen, ihr Gespür für Dringlichkeit und ihre Fähigkeit, eng mit unseren Führungskräften zusammenzuarbeiten, haben es uns ermöglicht, unser Unternehmen schnell um herausragende Talente zu bereichern.“

     

    „Ich freue mich darauf, unser Ziel zu unterstützen, die allerbeste Organisation in der Elektrowerkzeug- und OPE-Branche aufzubauen und weiterzuentwickeln“, sagte Soobia. „Wir sind entschlossen, außergewöhnliche Talente zu fördern und für unser Unternehmen zu gewinnen, um die ehrgeizigen Wachstumsziele von Chervon in den kommenden Monaten und Jahren voranzutreiben.“

     

    Haroon hat einen Master of Science in Personalmanagement von der Charles H. Kellstadt Graduate School of Business der DePaul University sowie einen Bachelor of Science in Personalwesen von der DePaul University.

     

    ÜBER CHERVON

     

    Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

     

    Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

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