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    Chervon ernennt Jody Grimsley zum Senior National Account Manager

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    Chervon ernennt Jody Grimsley zum Senior National Account Manager
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 2. November 2026 / Jody Grimsley tritt mit Wirkung zum 2. November 2026 als Senior National Account Manager bei Chervon ein und berichtet an Jeff Campbell, SVP of Industrial Commercial Sales.

     

    In seiner neuen Funktion wird sich Grimsley auf den Aufbau wichtiger strategischer Beziehungen zu Händlern für den gewerblichen Landschaftsbau konzentrieren, um das Wachstum des EGO Commercial OPE-Sortiments voranzutreiben.

     

    Jody bringt mehr als 17 Jahre Erfahrung im Vertrieb an gewerbliche Kunden bei TTI/Milwaukee mit. Zu seinen herausragenden Erfolgen im Bereich Umsatzwachstum gehörte der Aufbau bedeutender Geschäfte im Transport- und Hardware-Segment.

     

    Zu Beginn seiner Karriere zeichnete er sich in immer anspruchsvolleren Vertriebspositionen sowie als Regional Sales Manager im Industriebereich aus.

     

    „Jody verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau strategischer Beziehungen, bei der Erzielung herausragender Umsatzwachstumsraten und beim Aufbau erfolgreicher Vertriebsorganisationen“, sagte Jeff Campbell. „Seine umfassende Erfahrung im Key-Account-Management und sein kundenorientierter Ansatz werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Geschäft mit dem Vertriebskanal für Händler im professionellen Garten- und Landschaftsbau ausbauen.“

     

    „Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, bei Chervon einzusteigen und meine Erfahrung in den Bereichen Key-Account-Entwicklung, Kundenpartnerschaften und Wachstum im gewerblichen Bereich nun einzusetzen, um die Beziehungen und die Leistung von Chervon im professionellen Landschaftsbau-Vertriebskanal zu stärken“, sagte Grimsley.

     

    Grimsley hat einen Bachelor of Business Administration der Texas Tech University und ist Eagle Scout.

     

    ÜBER CHERVON

     

    Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

     

    Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

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