JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Hype rund um Künstliche Intelligenz habe sich abgekühlt, aber die Nachfrage sei kein Thema, schrieb Brent Thill in einer Branchenstudie am Montag. Er wertete die Abkühlung als eine "gesunde Pause" angesichts von Engpässen bei Kapazitäten und Kapitalanforderungen. Grundsätzlich befinde sich der Technologiezyklus in einem frühen Stadium. Microsoft habe mit seiner Azure-Plattform zuletzt das Feld angeführt./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:22 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:22 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:22 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:22 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 468,1EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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