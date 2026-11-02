UBS stuft DWS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Trotz einer Abschwächung der Zuflüsse im Anleihengeschäft von Vermögensverwaltern entwickelten sich deren Zuflüsse positiv, schrieb Michael Werner in einer Branchenbetrachtung am Montag. Der Oktober sei für die Aktienmärkte gemischt gewesen, besser hingegen für die Anleihenmärkte. DWS dürfte in dem Monat Zuflüsse in aktiv verwaltete Fonds in Höhe von 590 Millionen Euro gehabt haben./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 65,05EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.