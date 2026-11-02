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    init passt EBIT-Prognose 2026 wegen steigender Ergebnisrisiken an

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    Gedämpfte Aussichten trotz Umsatzplus: Geopolitische Risiken und Materialengpässe drücken die EBIT-Prognose für 2026. Die Umsatz- und Cashflow-Ziele bleiben unverändert.

    init passt EBIT-Prognose 2026 wegen steigender Ergebnisrisiken an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die EBIT-Prognose für 2026 wurde auf **33 bis 37 Mio. Euro** gesenkt (zuvor 38 bis 42 Mio. Euro); erwartet wird nun höchstens **14 % Wachstum**.
    • Das vorläufige EBIT lag im dritten Quartal bei **1,6 Mio. Euro** (Vorjahr: 8,7 Mio. Euro) und nach neun Monaten bei **14,0 Mio. Euro** (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro).
    • Gründe für die Anpassung sind geopolitische Risiken im Nahen Osten, Auswirkungen auf den Ölpreis und die Nachfrage sowie Engpässe bei Drittmaterialien. Ein besonders starkes Schlussquartal wird nicht mehr erwartet.
    • Die EBIT-Ausblicke der Segmente wurden gesenkt: Integrated Systems auf **32–34 Mio. Euro**, Cloud Solutions auf **4–6 Mio. Euro** und Passenger Intelligence auf **5–7 Mio. Euro**.
    • Die Umsatzprognose von **380 bis 410 Mio. Euro** bleibt bestehen. Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 29 % auf **292,6 Mio. Euro**; im dritten Quartal betrug er **91,6 Mio. Euro**.
    • Auch die Erwartung eines operativen Cashflows von **32 bis 38 Mio. Euro** bleibt bestehen. Nach neun Monaten lag dieser bei **6,7 Mio. Euro**; im vierten Quartal wird eine deutliche Verbesserung erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung 3/2026, bei init innovation in traffic systems ist am 12.11.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.165,01PKT (+0,86 %).


    init innovation in traffic systems

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    ISIN:DE0005759807WKN:575980
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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