KI außer Kontrolle? Diese Allianz will das Sicherheitsrisiko stoppen

CrowdStrike baut sein Geschäft rund um künstliche Intelligenz aus. Der Cybersicherheitsspezialist erweitert seine strategische Partnerschaft mit dem Cloud-Anbieter CoreWeave . Gemeinsam wollen die Unternehmen KI-Anwendungen besser vor Cyberangriffen schützen. Im Mittelpunkt stehen Kunden, die geschäftskritische KI-Anwendungen auf der Cloud-Infrastruktur von CoreWeave betreiben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Zusammenarbeit soll Sicherheitsfunktionen direkt in die KI-Cloud integrieren. Dafür stellt CrowdStrike seine Falcon-Plattform sowie einen rund um die Uhr verfügbaren Sicherheitsdienst bereit. Das Angebot umfasst mehrere Komponenten.

Mit Falcon Cloud Security überwacht CrowdStrike Cloud-Anwendungen, Container und Grafikprozessor-Cluster. Die Software soll Angriffe auf laufende KI-Systeme erkennen und stoppen. Falcon Adversary OverWatch ergänzt den Schutz durch eine kontinuierliche Suche nach komplexen Cyberbedrohungen.

Hinzu kommt Falcon Complete Cloud Security. Der Dienst übernimmt die Erkennung, Untersuchung und Eindämmung von Angriffen bis hin zur vollständigen Beseitigung der Bedrohung. Spezieller Elite Support soll Kunden zusätzlich bei der Absicherung ihrer KI-Umgebungen unterstützen.

Daniel Bernard, Chief Business Officer von CrowdStrike, sieht darin eine wichtige Antwort auf die wachsenden Gefahren rund um künstliche Intelligenz. "KI in der Produktion wird immer wichtiger und Angreifer wissen das", erklärte er. CoreWeave stelle die Infrastruktur für einige der fortschrittlichsten KI-Anwendungen bereit. CrowdStrike sichere diese Umgebungen ab.

Auch CoreWeave betont die Bedeutung integrierter Sicherheitslösungen. Jon Jones, Chief Revenue Officer des Unternehmens, erklärte, dass Kunden leistungsfähige und skalierbare KI-Infrastruktur benötigten, die zugleich umfassend geschützt sei. Die Zusammenarbeit mit CrowdStrike solle ihnen den sicheren Einsatz von KI im produktiven Betrieb ermöglichen.

Zusammenarbeit reicht bis zu eigenen KI-Modellen

Die Partnerschaft geht über den Schutz der Cloud-Infrastruktur hinaus. CoreWeave stellt auch die Rechenleistung für das Training und den Betrieb von CrowdStrikes SafeMind bereit. Dabei handelt es sich um eine Familie speziell entwickelter KI-Modelle und Systeme für die Cybersicherheit.

Mit der erweiterten Kooperation wollen beide Unternehmen die Verbindung von KI-Infrastruktur und IT-Sicherheit stärken. CrowdStrike positioniert seine Falcon-Plattform damit stärker als Sicherheitslösung für die nächste Generation kommerzieller KI-Anwendungen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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