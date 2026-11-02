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    Oracle will neue Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar ausgeben

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    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle gibt Aktien für zehn Milliarden Dollar aus
    • Oracle plant zehn Milliarden Dollar durch Anleihen
    • Oracle-Aktie verliert vorbörslich über drei Prozent
    Oracle will neue Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar ausgeben
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle will sich frisches Geld zur Finanzierung seines Wachstums beschaffen. Dazu plant der Konzern, neue Aktien im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar auszugeben, wie Oracle am Montag mitteilte. Gleichzeitig will das Unternehmen weitere 10 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Anleihen aufnehmen. Die Erlöse sollen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs beitragen, wozu auch Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen gehören können, so Oracle. Erst vor wenigen Tagen hatte Oracle neue Investitionspläne zur Finanzierung seiner Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben. Die Oracle-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel zu Wochenbeginn um mehr als 3 Prozent.

    Oracle rechnet dank des KI-Booms in den kommenden Jahren mit einem hohen Wachstum. Dieses soll sich ab dem Geschäftsjahr 2028/29 selbst tragen und nicht mehr über die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. Das Unternehmen wolle bis Mitte 2030 nur noch 20 Milliarden Dollar am Finanzmarkt zur Wachstumsfinanzierung einsammeln, hieß es vergangene Woche. Zuletzt hatte die massive Ausgabe von Aktien und Anleihen zur Finanzierung des Baus von Datenzentren den Kurs des Oracle-Papiers stark belastet. Am Montag verlor die Aktie im vorbörslichen Handel um vier Prozent./mne/men

    Oracle

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    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 111,9 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +50,47 %/+196,37 % bedeutet.






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