Oracle will neue Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar ausgeben
- Oracle gibt Aktien für zehn Milliarden Dollar aus
- Oracle plant zehn Milliarden Dollar durch Anleihen
- Oracle-Aktie verliert vorbörslich über drei Prozent
AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle will sich frisches Geld zur Finanzierung seines Wachstums beschaffen. Dazu plant der Konzern, neue Aktien im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar auszugeben, wie Oracle am Montag mitteilte. Gleichzeitig will das Unternehmen weitere 10 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Anleihen aufnehmen. Die Erlöse sollen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs beitragen, wozu auch Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen gehören können, so Oracle. Erst vor wenigen Tagen hatte Oracle neue Investitionspläne zur Finanzierung seiner Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben. Die Oracle-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel zu Wochenbeginn um mehr als 3 Prozent.
Oracle rechnet dank des KI-Booms in den kommenden Jahren mit einem hohen Wachstum. Dieses soll sich ab dem Geschäftsjahr 2028/29 selbst tragen und nicht mehr über die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. Das Unternehmen wolle bis Mitte 2030 nur noch 20 Milliarden Dollar am Finanzmarkt zur Wachstumsfinanzierung einsammeln, hieß es vergangene Woche. Zuletzt hatte die massive Ausgabe von Aktien und Anleihen zur Finanzierung des Baus von Datenzentren den Kurs des Oracle-Papiers stark belastet. Am Montag verlor die Aktie im vorbörslichen Handel um vier Prozent./mne/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 111,9 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +50,47 %/+196,37 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Oracle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Kommentar von Hochfeld vom 23.7.2026
Das ganze Getöse um die Schulden und die Herabstufung des Ratings ist nichts weiter als Getöse. Es ist schwer vorstellbar, dass Oracle seine Schulden nicht bedienen wird, solange die Kurse und die Nachfrage nach OCI steigen. Schämt euch, Ratingagenturen!
Sie denken wahrscheinlich an das Projekt Jupiter und die Ablehnung der Genehmigungen für eine Gaspipeline zur Versorgung von Gasturbinen. Oracle nutzt stattdessen Brennstoffzellen von Bloom Energy, die ohne Verbrennung arbeiten. Allerdings hat die Regulierungsbehörde von New Mexico Bloom die Genehmigung für die Gasversorgung verweigert. Das ist zwar ein Problem, aber wahrscheinlich keines, das existenzbedrohend ist. Vieles davon ist politisches Geplänkel. Ich gehe davon aus, dass eine Lösung gefunden wird oder der Fall schnell vor Gericht landet. Der Bau des Standorts Santa Ana schreitet voran. Die Inbetriebnahme wird sich voraussichtlich um einige Monate verzögern.
Oracle baut derzeit 64 Rechenzentren – Santa Ana ist zwar eines der größten, aber eben nur eines von 64. Ich würde meine Investitionsentscheidung nicht von dieser Kontroverse abhängig machen."
Oracle Aktie....WKN: 871460..... ISIN: US68389X1054
Oracle übertrifft die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal 2026, doch die Aktie fällt aufgrund eines Schuldenplans im Bereich KI.
Am besten ist Klarheit über das was du wirklich willst und Ziele genau abstecken und sich selbst treu bleiben.