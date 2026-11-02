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    aap Implantate: MDR-Portfolio und Kapitalerhöhung befeuern Wachstum

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    Mit einer geplanten Kapitalerhöhung will aap das Trauma-Geschäft voranbringen. Rückenwind liefern die verbesserte Ertragslage und das wachsende US-Geschäft.

    aap Implantate: MDR-Portfolio und Kapitalerhöhung befeuern Wachstum
    Foto: adobe.stock.com
    • aap plant eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung über bis zu 1.486.563 neue Aktien zum Preis von 1,35 Euro je Aktie; die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 6. bis 20. November 2026. Die Mittel sollen Liquidität stärken und das Wachstum im Trauma-Geschäft finanzieren.
    • Seit März 2026 ist das gesamte Bestandsportfolio MDR-zertifiziert. Damit sind die Voraussetzungen für den Marktzugang in der EU und weiteren CE-relevanten Märkten erfüllt.
    • Die operative Entwicklung verbesserte sich 2026: Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 3,3 Mio. Euro und lag leicht über dem Vorjahresquartal; das EBITDA der ersten neun Monate verbesserte sich und überschritt die IFRS-Gewinnschwelle.
    • Das US-Geschäft wuchs in den ersten neun Monaten um 15 % in lokaler Währung (13 % in Euro); die US-Tochter erzielte erstmals ein positives lokales Ergebnis.
    • aap setzt auf drei Wachstumstreiber: neue Trauma-Produkte, Investitionen in Automatisierung und höhere Produktionskapazität sowie den Ausbau des internationalen Vertriebs. Weitere Produkteinführungen sind bis 2028 geplant.
    • Die Prognose für 2026 bleibt bestehen: 11,5 bis 14,5 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA zwischen −1,0 und +1,5 Mio. Euro; beim EBITDA erwartet aap weiterhin einen Wert im mittleren positiven Bereich der Spanne.

    Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    aap Implantate

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