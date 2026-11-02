OpenAI und Ölkonzerne: Was steckt hinter der Energie-Allianz?

OpenAI baut seine Geschäfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Der ChatGPT-Entwickler hat gemeinsam mit dem Staatskonzern Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) und dem Technologieunternehmen G42 eine Vereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, fortschrittliche Künstliche Intelligenz in den operativen Abläufen des Ölkonzerns einzusetzen. Damit rückt OpenAI noch näher an die Energiebranche heran.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Vereinbarung wurde am Montag auf der Energiekonferenz ADIPEC in Abu Dhabi unterzeichnet. ADNOC-Chef Sultan Al Jaber bezeichnete sein Unternehmen als ersten Akteur der Energiebranche, der die fortschrittlichste Technologie von OpenAI einsetzen wird.

OpenAI-Chef Sam Altman sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit. Die leistungsfähigsten KI-Modelle seines Unternehmens sollen dabei helfen, besonders komplexe und wichtige Herausforderungen von ADNOC zu lösen. Zugleich betonte Altman, dass Energie zu den größten Herausforderungen für die KI-Branche gehöre.

"KI wird die Wirtschaftlichkeit der Energiewirtschaft grundlegend verändern", sagte Altman laut Bloomberg auf der Konferenz. Zwar könne OpenAI die Kosten für leistungsfähige KI in vielen Bereichen senken. Die physische Energieversorgung bleibe jedoch ein entscheidender Kostenfaktor. Wie viel Energie verfügbar sei und zu welchem Preis sie bereitgestellt werden könne, werde die weitere Entwicklung maßgeblich beeinflussen.

Milliardeninteressen verbinden OpenAI und Abu Dhabi

Die Vereinbarung ist Teil einer umfassenderen Partnerschaft zwischen OpenAI und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der KI-Konzern arbeitet bereits an einem der weltweit größten Rechenzentrumsprojekte außerhalb der USA. Die erste Ausbaustufe umfasst eine Leistung von 5 Gigawatt und entsteht gemeinsam mit amerikanischen Technologieunternehmen.

Darüber hinaus vereinbarte OpenAI weitere Kooperationen mit Unternehmen aus Abu Dhabi. Dazu gehören der Staatsfonds Mubadala und das G42-Unternehmen Inception42. Die Technologie soll unter anderem bei der Analyse von Investitionen, der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten und der Bewertung von Risiken helfen.

Auch finanziell ist die Verbindung für OpenAI interessant. Wie Reuters unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, bemüht sich das Unternehmen um neue Investorenzusagen. Dabei steht auch der Staatsfonds MGX aus Abu Dhabi im Fokus. Die Finanzierungsrunde könnte OpenAI mit mehr als 1,4 Billionen US-Dollar bewerten.

Energie wird zum entscheidenden Faktor für KI

Altman reiste für die Konferenz nach Abu Dhabi und traf dort auch Kronprinz Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Sein Besuch fand allerdings in einem angespannten Umfeld statt. Die US-Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron hatten ihre geplanten Reisen zur Konferenz aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Hintergrund waren die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Trotzdem waren zahlreiche weitere Branchenvertreter vor Ort. Für OpenAI zeigt die Zusammenarbeit mit ADNOC vor allem eines: Der Ausbau Künstlicher Intelligenz hängt längst nicht mehr allein von leistungsfähigen Chips und Software ab. Auch der Zugang zu Energie und Infrastruktur wird zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion