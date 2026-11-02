KI muss sich an menschlichen Werten orientieren
Merz
- Merz fordert KI im Einklang mit menschlichen Werten
- Deutschland und Europa stärken digitale Souveränität
- Politik und Gesellschaft setzen Regeln für KI-Systeme
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim Digitalgipfel der Bundesregierung gefordert, dass die Entwicklung Künstlicher Intelligenz sich konsequent an menschlichen Werten orientieren muss. Angesichts der rasanten technologischen Fortschritte betonte Merz, dass der Mensch und seine Würde im Zentrum der politischen Bemühungen bleiben müssten.
Merz räumte ein, dass die hohe Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung die Politik vor enorme Herausforderungen stelle. Während Institutionen oft behäbig wirkten, sei dies kein Zeichen von Handlungsunfähigkeit, sondern Ausdruck eines bewussten Prozesses, bei dem menschliche Bedürfnisse und gesellschaftliche Grundkonstanten den Takt vorgäben. "Der Takt unserer Institutionen ist auch deshalb der Takt des menschlichen Lebens", so der Kanzler.
"Gestaltung der KI: sicher, souverän, wettbewerbsfähig"
Unter dem Motto des Gipfeltreffens - "Shaping AI: safe, sovereign, competitive" - forderte Merz eine stärkere digitale Souveränität für Deutschland und Europa. Er kündigte eine Doppelstrategie an: Kurzfristig solle die Entwicklung industriell nutzbarer KI-Modelle gefördert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. Parallel dazu werde die Forschung an KI-Modellen der Zukunft, etwa im Bereich der physischen KI, vorangetrieben. Ziel sei es, technologische Abhängigkeiten zu reduzieren, ohne dabei in Autarkie zu verfallen.
Dabei setzt Merz auf internationale Kooperation, etwa mit Frankreich und Kanada, um Wissen zu teilen und Lieferketten zu diversifizieren. Er verwies zudem auf das enorme wirtschaftliche Potenzial für den Standort Deutschland, insbesondere im Maschinenbau und der Elektronikindustrie. Die KI-Task Force der Bundesregierung habe zudem ihren ersten Bericht vorgelegt, der als Grundlage für das Zielbild einer "KI-Nation 2030" dienen soll.
Anlehnung an Papst Leo XIV
In seiner Rede unterstrich Merz die gesellschaftliche Dimension der Debatte. In Anlehnung an ein Zitat von Papst Leo XIV. warnte er davor, KI-Systemen unkritisch zu viel Verantwortung zu übertragen. Es sei eine gemeinsame Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Regeln für den digitalen Wandel selbst zu setzen und die technologischen Grundlagen der Freiheit zu sichern./chd/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 547,6 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +80,00 %/+300,00 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
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Warum jetzt wieder eine Kaufchance entsteht
[...]Muse wurde am 8. September offiziell vorgestellt und geht deutlich weiter als ein klassischer Chatbot. Nutzer können dem Agenten beispielsweise Aufgaben wie Reisebuchungen, E-Mails, Einkäufe oder das Ausfüllen von Formularen überlassen. Muse arbeitet dafür mit verschiedenen Apps zusammen und kann einzelne Aufgaben sogar weiterführen, wenn der Nutzer die Anwendung schon wieder geschlossen hat.
Interessanter ist, dass Meta damit seine KI-Technologie erstmals viel direkter beim Endkunden platziert und gleichzeitig auch ein Bezahlmodell eingebaut hat. Neben einer kostenlosen Version gibt es Abos für 20 und 100 US$ pro Monat. Damit bekommt der Markt zumindest einen ersten Eindruck davon, wie Meta die hohen KI-Ausgaben nicht nur über bessere Werbung, sondern irgendwann auch über neue Produkte wieder reinholen könnte.
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Bei Meta wird das gleiche passieren wie bei Alphabet, MS und heute AMZ. Die Capex senden das Papier erst nach unten. Überrascht wird nach einem Jahr dann festgestellt, dass sich das Invest doch lohnen könnte. Dann explodiert so ein Schwergewicht mit 15% und mehr. Wahnsinn.