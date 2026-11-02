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    UNTERNEHMEN vom 02.11.2026 - 15.15 Uhr

    dpa-AFX-Überblick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund entreißt Bayern mit spätem Tor ein 2:2
    • Fresenius baut Pipeline um bis zu 37 Biosimilars aus
    • Marvell übernimmt Lumentum für 115 Milliarden
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 02.11.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Spätes BVB-Tor stoppt die Bayern - 2:2 im Topspiel

    MÜNCHEN - Die Szenen nach dem Schlusspfiff sagten alles. Die Bayern-Stars standen nach dem Unentschieden im Klassiker konsterniert vor ihren Fans. Auf der anderen Seite wurden die hüpfenden Spieler von Borussia Dortmund wie Gewinner gefeiert. Das war Augenhöhe. Mit großer Moral und einem späten Joker-Tor entrissen die Dortmunder dem FC Bayern beim 2:2 (1:0) im Bundesliga-Spitzenspiel spät den Sieg.

    ROUNDUP: Fresenius baut Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten aus

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    BAD HOMBURG - Der Gesundheitskonzern Fresenius baut mit einer Entwicklungsvereinbarung mit dem chinesischen Auftragsforscher und -fertiger WuXi Biologics seine Pipeline von Nachahmermedikamenten deutlich aus. Fresenius erhalte einen exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten, teilte der Dax-Konzern am Montag in Bad Homburg mit.

    Für KI-Infrastruktur: Chipkonzern Marvell übernimmt Laserspezialisten Lumentum

    SANTA CLARA/SAN JOSE - Der US-Halbleiterkonzern Marvell Technology baut das KI-Infrastrukturgeschäft mit der Übernahme von Lumentum aus. Dabei werde für den Spezialisten für Optoelektronik wie Laser zur schnellen Datenübertragung in KI-Rechenzentren ein Unternehmenswert - also inklusive Schulden - von rund 115 Milliarden US-Dollar angesetzt, teilten Marvell und Lumentum am Montag mit. Der Kauf soll komplett mit Marvell-Aktien bezahlt werden.

    Oracle will neue Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar ausgeben

    AUSTIN - Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle will sich frisches Geld zur Finanzierung seines Wachstums beschaffen. Dazu plant der Konzern, neue Aktien im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar auszugeben, wie Oracle am Montag mitteilte. Gleichzeitig will das Unternehmen weitere 10 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Anleihen aufnehmen. Die Erlöse sollen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs beitragen, wozu auch Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen gehören können, so Oracle. Erst vor wenigen Tagen hatte Oracle neue Investitionspläne zur Finanzierung seiner Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben. Die Oracle-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel zu Wochenbeginn um mehr als 3 Prozent.

    ROUNDUP: Ryanair erwägt Nullrunden wegen teuren Kerosins - Aktie legt zu

    DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair will wegen milliardenschwerer Mehrkosten für Kerosin den Rotstift bei den Beschäftigten ansetzen. "Alles ist auf dem Tisch", sagte Finanzchef Neil Sorahan anlässlich der Quartalszahlen am Montag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Im Auge hat das Management Gehalts-Nullrunden für Mitarbeiter, eine Ausdünnung der Besatzungen und die Überprüfung der Verträge mit Flughäfen. Auch der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnte die Kosten senken. An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen.

    ROUNDUP 2: Welche Hürden Reiche beim Spritpreisdeckel plant

    BERLIN - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) plant hohe Hürden für den Einsatz eines Spritpreisdeckels in Deutschland. In einem Gesetzentwurf des Ministeriums heißt es, Höchstpreise stellten einen grundsätzlich zu vermeidenden schwerwiegenden Eingriff in die Preisbildung dar. Sie sollten daher nur "im äußersten Notfall als Kriseninstrument" zum Einsatz kommen.

    ROUNDUP: China belastet Autozulieferer Forvia - Hella hält Umsatz stabil

    NANTERRE/LIPPSTADT - Der Autozulieferer Forvia Hella hat in den ersten neun Monaten des Jahres wegen höherer Kosten für Elektronikbauteile operativ deutlich weniger verdient. Den Umsatz hielt die deutsche Tochter des französischen Forvia-Konzerns in einem rückläufigen Gesamtmarkt dagegen dank des guten Elektronikgeschäfts stabil. An seiner Prognose für das laufende Jahr hält das Management grundsätzlich fest, wird beim Blick auf die operative Marge jedoch etwas vorsichtiger. Der Mutterkonzern Forvia meldete unterdessen einen Umsatzrückgang, jedoch gab es im dritten Quartal erste Lichtblicke.

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    Weitere Meldungen

    -ROUNDUP: Prozess zum VW-Dieselskandal verzögert - kein Ende absehbar -Riesenzoff bei Ferrari: Hamilton stinksauer
    -ROUNDUP: 50 Grad im Kühlschrank? Erneut Cyberangriffe auf Supermärkte -Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt
    -DFB-Pokal: Bayern gegen Hertha - BVB zu Gast in Frankfurt -Verteidigungsministerium bestätigt Probleme mit Airbus-Hubschrauber -Verkehrsunfälle: Männer verunglücken deutlich öfter tödlich -IG Metall plant Warnstreiks in mehr als 2.000 Betrieben -Digitalminister will mehr Tempo bei KI
    -Handelsverband nach Krawallen: 'Dürfen wir nicht dulden'°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Marvell Technology Aktie

    Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 3,10 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Marvell Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Marvell Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1200 %.





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    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursgewinne der BVB-Aktie nach dem Remis in München. Erwartet werden Kurse über 3,10 Euro bis hin zu 3,15 Euro; eine Niederlage sei bereits eingepreist gewesen. Als weiterer Kurseinfluss wird das DFB-Pokalspiel in Frankfurt diskutiert. Zudem wird auf Shortpositionen unter der Meldeschwelle von 0,5 Prozent verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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