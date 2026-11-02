BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 17000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Montag an den Zwischenbericht des Pharmakonzerns an. 2027 werde hinsichtlich der Resultate weit fortgeschrittener Studien sehr aktiv./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 164,6EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:25 Uhr) gehandelt.