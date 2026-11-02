UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 15200 auf 16000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei solide gewesen und habe die Erwartungen vor allem ergebnisseitig deutlich übertroffen, schrieb Colin White in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei ein Kernbestandteil für ein Portfolio, das auf mittelfristiges Wachstum und Innovation ausgerichtet sei, betonte der Analyst./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 165,8EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.