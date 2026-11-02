UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 15200 auf 16000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei solide gewesen und habe die Erwartungen vor allem ergebnisseitig deutlich übertroffen, schrieb Colin White in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei ein Kernbestandteil für ein Portfolio, das auf mittelfristiges Wachstum und Innovation ausgerichtet sei, betonte der Analyst./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 165,8EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Colin White
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 152
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Colin White
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 152
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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