DZ BANK stuft LINDE plc auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Der Hersteller industriell genutzter Gase habe "mehr Volumen in der Leitung, aber wenig Schwung hinter dem Ausblick", schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer Studie am Montag. Ein Wachstum des Ergebnisses je Aktie treffe auf eine kaum angehobene Jahresprognose und ein schwächer als erwartetes viertes Quartal./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 463,2EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

