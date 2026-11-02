UBS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Halbjahreszahlen 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Billigfliegers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Das neue Aktienrückkaufprogramm sei indes eine positive Überraschung./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,92 % und einem Kurs von 24,25EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

