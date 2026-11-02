UBS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Halbjahreszahlen 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Billigfliegers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Das neue Aktienrückkaufprogramm sei indes eine positive Überraschung./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:38 / GMT E
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,92 % und einem Kurs von 24,25EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
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