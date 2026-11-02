CIMA feiert mit der CGMA Week 2026 die Menschen, die die Zukunft des Finanz- und Rechnungswesens gestalten.

LONDON, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) hat heute die CGMA Week 2026 ins Leben gerufen, eine weltweite Feier der Bezeichnung Chartered Global Management Accountant (CGMA), des Berufsstands der Finanz- und Buchhaltungsfachleute und der CGMA-Gemeinschaft.

Findet vom 2. bis 8. November 2026 unter dem Motto CGMA statt: Bereit für die Zukunft, würdigt die CGMA Week die wichtige Rolle, die CGMA-Experten dabei spielen, Unternehmen bei der Einführung von Innovationen wie künstlicher Intelligenz (KI) zu unterstützen, langfristigen Wert zu schaffen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und Risiken zu bewältigen.

Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, CIMA, Präsident und Co-Vorsitzender der Association of International Certified Professional Accountants, sagte:

„Die CGMA-Woche rückt das Talent, die Leistungen und den Einfluss von CGMA-Experten auf der ganzen Welt ins Rampenlicht." Tagtäglich helfen Mitglieder unserer globalen Gemeinschaft Organisationen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen, Komplexität zu bewältigen und nachhaltige Leistung zu erzielen."

„Das diesjährige Thema, CGMA: „Bereit für das, was kommt" spiegelt die Anpassungsfähigkeit, den Ehrgeiz und die Führungsqualitäten wider, die unseren Berufsstand auszeichnen. Es bietet sich auch die Gelegenheit zu erkennen, wie diese Eigenschaften die Zukunft des Finanz- und Rechnungswesens weiterhin prägen und dem öffentlichen Interesse dienen werden."

Die CGMA Week ist Teil des Engagements von CIMA für die Förderung und Weiterentwicklung des Finanz- und Rechnungswesens und bietet die Möglichkeit, direkt von den Menschen hinter diesem Berufsstand zu hören.

Während der gesamten Woche werden Mitglieder, Studenten und Freiwillige ihre Erfolge, Erfahrungen und Ziele vorstellen und so einen Einblick geben, wie CGMA-Experten Wirkung erzielen, Karrieren aufbauen und die Zukunft von Finanzen, Rechnungswesen und Wirtschaft gestalten.

CGMA-Experten sind eingeladen, über zwei einfache Fragen nachzudenken:

Worauf sind Sie am meisten stolz?

Worauf freust du dich?

Ihre Geschichten werden auf der CGMA Week Wall zusammengeführt und schaffen so eine globale Plattform für die Erfahrungen, Erfolge und Ambitionen, die die CGMA-Community über Branchen, Sektoren und Regionen hinweg verbinden.

Um mehr über die CGMA Week zu erfahren, besuchen Sie: www.aicpa-cima.com/resources/landing/cgmaweek

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