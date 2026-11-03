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    Warum die UBS jetzt eine Mega-Kaufchance beim Tesla-Jäger Rivian sieht

    Rivian-Aktie nach dem Crash

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    Rivian hat in drei Monaten rund 20 Prozent verloren. UBS empfiehlt die Aktie jedoch zum Kauf und sieht 40 Prozent Potenzial. Zwei Hoffnungsträger könnten dem Elektroautobauer trotz der Branchenflaute zur Wende verhelfen.

    Rivian-Aktie nach dem Crash - Warum die UBS jetzt eine Mega-Kaufchance beim Tesla-Jäger Rivian sieht
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die Rivian-Aktie hat rund 20 Prozent in drei Monaten eingebüßt. Für die UBS eröffnet der Rückschlag eine Kaufgelegenheit. So stuft die Bank den Elektroautobauer von "Neutral" auf "Kaufen" hoch. Das Kursziel von 17 US-Dollar bedeutet ein Potenzial von rund 40 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

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    Analyst Joseph Spak setzt auf das Modell R2. Die anfängliche Nachfrage wirke solide. Das lasse auch für weitere Ausstattungsvarianten hoffen. Mit dem Hochfahren der R2-Produktion erwartet er eine positive Wende bei den Bruttomargen im Autogeschäft. Die UBS rechnet in diesem Bereich für Ende 2026 mit positiven Bruttomargen.

    Abseits der Fahrzeugproduktion steckt mit Rivians Geschäft mit Software und Dienstleistungen ein zweiter Hoffnungsträger. Diese besonders margenstarke Sparte entwickelt sich laut Spak gut und könnte helfen, weiteres Wachstum zu finanzieren.

    Der Optimismus trifft jedoch auf einen schwachen Markt. Die weltweite Nachfrage nach Elektroautos sank im September um zwei Prozent, wie CNBC unter Berufung auf Reuters berichtet. Vor allem Nordamerika und China verzeichneten deutliche Rückgänge. Diese plötzliche Abkühlung bedroht Rivians Wachstum.

    Die UBS steht mit ihrer Kaufempfehlung dennoch nicht allein. Auch Jefferies stufte die Aktie von Halten auf Kaufen hoch. Laut LSEG empfehlen 16 von 28 erfassten Analysten die Aktie zu kaufen. Sieben raten zum Halten, vier bewerten den Titel mit "Underperform" und einer mit "Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,49 US-Dollar. Die Spanne reicht von 10 bis 25 US-Dollar.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rivian Automotive Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,47 % und einem Kurs von 13,19USD auf Nasdaq (03. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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