Bombendrohung gegen Wizz-Air-Flug - Notlandung in Budapest

BUDAPEST (dpa-AFX) - Nach einer Bombendrohung gegen einen Wizz-Air-Flug aus London hat die betroffene Maschine einen ungeplanten Zwischenstopp in Budapest eingelegt. Das Flugzeug, das nach Sofia unterwegs war, wurde am Flughafen der ungarischen Hauptstadt durchsucht, wie Wizz Air dem ungarischen Nachrichtenportal "24.hu" mitteilte.

Die Bombendrohung habe das Cockpit der Maschine beim Durchfliegen des bosnischen Luftraums erreicht, hieß es in den Medienberichten weiter. Der Pilot habe sich infolgedessen für eine außerplanmäßige Landung in Budapest entschieden. In welcher Weise die Bombendrohung übermittelt wurde, war zunächst unklar. Zwei Kampfflugzeuge der ungarischen Luftwaffe stiegen auf, um das Flugzeug vom Eintritt in den ungarischen Luftraum bis zur Landung zu eskortieren, teilte Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi auf seiner Facebook-Seite mit./gm/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wizz Air Holdings Aktie Die Wizz Air Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 12,06 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 12:56 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wizz Air Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.



