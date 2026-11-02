DZ BANK stuft auf 'Halten'



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: null

Zeitrahmen: N/A



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 105 auf 70 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die guten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns seien von der enttäuschenden Prognose überschattet worden, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die hohen Speicherchippreise hätten den Absatz von PC-Lösungen belastet, und das Geschäft mit KI-Chips erziele zwar Rekorde, werde aber durch Lieferkettenprobleme ausgebremst. 2027 wird nach Einschätzung des Experten ein "Investitionsjahr" mit einer negativen Barmittelentwicklung. Er senkte seine Schätzungen deutlich./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.