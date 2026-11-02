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    DZ BANK stuft auf 'Halten'

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    DZ BANK stuft auf 'Halten'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 105 auf 70 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die guten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns seien von der enttäuschenden Prognose überschattet worden, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die hohen Speicherchippreise hätten den Absatz von PC-Lösungen belastet, und das Geschäft mit KI-Chips erziele zwar Rekorde, werde aber durch Lieferkettenprobleme ausgebremst. 2027 wird nach Einschätzung des Experten ein "Investitionsjahr" mit einer negativen Barmittelentwicklung. Er senkte seine Schätzungen deutlich./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Ingo Wermann
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: null
    Zeitrahmen: N/A




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