DZ BANK stuft auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 105 auf 70 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die guten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns seien von der enttäuschenden Prognose überschattet worden, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die hohen Speicherchippreise hätten den Absatz von PC-Lösungen belastet, und das Geschäft mit KI-Chips erziele zwar Rekorde, werde aber durch Lieferkettenprobleme ausgebremst. 2027 wird nach Einschätzung des Experten ein "Investitionsjahr" mit einer negativen Barmittelentwicklung. Er senkte seine Schätzungen deutlich./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Ingo Wermann
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: null
Zeitrahmen: N/A
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