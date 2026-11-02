Rekordgewinne, null Steuern – diese US-Konzerne kassieren Milliarden

Im vergangenen Jahr haben 706 große, profitable US-Unternehmen zusammen Gewinne von 1,88 Billionen US-Dollar erwirtschaftet, ihre laufenden Bundesgewinnsteuern beliefen sich jedoch lediglich auf 196 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Untersuchung der Denkfabrik Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) hervorgeht. Das entspricht einer effektiven Steuerquote von 10,4 Prozent. Gesetzlich vorgesehen sind 21 Prozent. Damit liegt die tatsächliche Steuerbelastung auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Untersuchungen vor mehr als 40 Jahren.

Amerikas Konzerne schwimmen im Geld. Ihre Gewinne erreichten Mitte 2026 mit 4,7 Billionen US-Dollar einen historischen Höchststand. Doch während die Unternehmen immer mehr verdienen, kassiert der Staat immer weniger Steuern. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Konzerne wie Tesla, Disney und Citigroup trotz schwarzer Zahlen überhaupt keine Bundesgewinnsteuer zahlen. Andere Unternehmen sparen durch großzügige Steuervergünstigungen Milliarden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders auffällig sind 114 Unternehmen, die trotz Gewinnen gar keine laufende Bundesgewinnsteuer auswiesen. Dazu zählen der Elektroautobauer Tesla, Chiphersteller AMD, der Unterhaltungskonzern Walt Disney, die Großbank Citigroup, der Kryptowährungshändler Coinbase, der Softwarekonzern Palantir, die Fluggesellschaft United Airlines, die Lieferplattform DoorDash und der Gesundheitskonzern CVS Health. Einige Unternehmen erhielten – trotz Gewinnen – sogar Geld von der Steuer zurück. Insgesamt summierten sich diese Rückzahlungen bei den 114 Konzernen auf rund 5,4 Milliarden US-Dollar. Gegen United und DoorDash laufen gleichzeitig Untersuchungen wegen Vorwürfen, persönliche Daten von Kunden (Gehalt, Wohngegend) dafür verwendet zu haben, um zu errechnen, welcher maximale Preis für Dienste oder Waren von ihnen verlangt werden könnte.

Noch größere Auswirkungen auf die Staatsfinanzen haben allerdings jene Unternehmen, die zwar Steuern zahlen, ihre Belastung durch Vergünstigungen aber drastisch reduzieren. diese steuerlichen Vorteile summierten sich laut ITEP auf 198 Milliarden US-Dollar, wovon mehr als die Hälfte dieser Summe auf nur 25 Unternehmen entfällt. Ganz vorne stehen die großen Technologiekonzerne: Alphabet profitierte von Steuervergünstigungen im Umfang von 18,9 Milliarden US-Dollar. Microsoft folgte mit 18,7 Milliarden, Amazon mit 17,4 Milliarden und Meta mit 13,9 Milliarden US-Dollar. Zusammen ergibt das knapp 69 Milliarden US-Dollar.

Die größten Profiteure der Steuervergünstigungen gehören damit ausgerechnet zu den profitabelsten Unternehmen der Welt. Auch Nvidia und JPMorgan Chase zählen mit milliardenschweren Vorteilen zu den bedeutenden Nutznießern. Ein wichtiger Grund für die niedrigen Steuerquoten sind neue Abschreibungsregeln und Forschungsförderungen. Präsident Donald Trump senkte den gesetzlichen Unternehmenssteuersatz bereits während seiner ersten Amtszeit von 35 auf 21 Prozent. Mit seinem 2025 verabschiedeten Steuerpaket wurden weitere Vergünstigungen eingeführt beziehungsweise dauerhaft verlängert.

Unternehmen dürfen bestimmte Investitionen sofort vollständig steuerlich abschreiben. Hinzu kommen Vorteile für Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Gerade die milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren eröffnen dadurch erhebliches Steuersparpotenzial. Allein Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta sparten durch diese beiden Regelungen zusammen rund 46 Milliarden US-Dollar. Bei Meta sorgt die Praxis inzwischen für politischen Streit. Mehrere demokratische US-Senatoren hinterfragen, ob es rechtmäßig ist, dass der Konzern seine KI-Rechenzentren teilweise als "experimentelle Forschungsprojekte" einstuft. Meta verteidigt das Vorgehen und verweist auf den erheblichen Entwicklungsaufwand neuartiger KI-Infrastruktur.

Für den US-Haushalt sind die sinkenden Einnahmen ein Problem. Im Fiskaljahr 2026 gingen die Einnahmen aus Unternehmensgewinnsteuern laut US-Finanzministerium um rund 15 Prozent zurück. Gegenüber 2024 beträgt der Rückgang sogar mehr als 25 Prozent. Gleichzeitig soll aber das Primärdefizit Washingtons durch Trumps großes Steuer- und Ausgabenpaket zwischen 2025 und 2034 um rund 3,4 Billionen US-Dollar anschwellen. Damit treffen stetig steigende Staatsausgaben auf gleichzeitig sinkende Unternehmenssteuern, trotz Rekordgewinnen. Den Konzernen – und seinen Besitzern – geht es immer besser, während sich die Schuldenspirale für den Staat gefährlich verschärft.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion



