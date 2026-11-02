Börsenstart USA - 02.11. - US 30 stark +1,06 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht bei 52.334,01 PKT und gewinnt bisher +1,06 %.
Top-Werte: Sherwin-Williams +3,91 %, Amazon +3,62 %, 3M +2,43 %, American Express +2,22 %, Apple -1,89 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,01 %, Johnson & Johnson -2,01 %, Chevron Corporation -1,89 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:18) bei 28.554,47 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: IDEXX Laboratories +20,08 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,69 %, Monolithic Power Systems +3,68 %, Marriott International Registered (A) +3,66 %, Airbnb Registered (A) +3,65 %
Flop-Werte: Lumentum Holdings -11,13 %, Marvell Technology -7,26 %, Seagate Technology Holdings -5,89 %, Nebius Group Registered (A) -5,59 %, Datadog Registered (A) -5,19 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:49) bei 7.625,86 PKT und steigt um +0,56 %.
Top-Werte: IDEXX Laboratories +20,08 %, United Airlines Holdings +6,79 %, Carvana Registered (A) +6,55 %, Generac Holdings +4,90 %, CBRE Group Registered (A) +4,82 %
Flop-Werte: Lumentum Holdings -11,13 %, Oracle -6,73 %, Seagate Technology Holdings -5,89 %, Datadog Registered (A) -5,19 %, CIENA -4,92 %
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