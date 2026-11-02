init innovation in traffic systems stürzt nach Prognosesenkung auf Jahrestief

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von init innovation in traffic systems mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,78 % hinnehmen.

Nach einem überraschend schwachen dritten Quartal senkt init innovation in traffic systems die EBIT-Prognose für 2026. Steigende Ergebnisrisiken, geopolitische Unsicherheiten und Materialengpässe belasten die Aussichten, während die Umsatz- und Cashflow-Ziele unverändert bleiben. Die Aktie rutscht daraufhin auf ein neues 52-Wochen-Tief.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die init innovation in traffic systems Aktie damit um -2,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,87 %. Im Jahr 2026 gab es für init innovation in traffic systems bisher ein Minus von -11,62 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

init innovation in traffic systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,88 % 1 Monat -7,87 % 3 Monate -12,78 % 1 Jahr -10,85 %

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Siemens und Co.

Stand: 02.11.2026, 16:00 Uhr

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Siemens notiert im Plus, mit +2,54 %.

Der Bus- und Bahn-Digitalisierer Init Innovation tritt nach einem überraschend schwachen dritten Quartal bei seinen Gewinnplänen auf die Bremse. Der Vorstand rechnet für das laufende Jahr nun noch mit einem operativen Gewinn (Ebit) von 33 bis 37 …

Gedämpfte Aussichten trotz Umsatzplus: Geopolitische Risiken und Materialengpässe drücken die EBIT-Prognose für 2026. Die Umsatz- und Cashflow-Ziele bleiben unverändert.

Strong sales growth failed to shield init from earnings pressure, prompting a cut to its 2026 EBIT outlook after a weak third quarter and amid mounting external risks.

Informationen zur init innovation in traffic systems Aktie

init innovation in traffic systems entwickelt Telematik- und Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr (z.B. Intermodal Transport Control System, Fahrgastinformations- und Ticketingsysteme). Starke Position im ÖPNV-Digitalisierungsmarkt, v.a. im DACH-Raum und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Trapeze, IVU, Siemens Mobility, Cubic. USP: integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Systemtiefe und langjährige ÖPNV-Expertise.

Es gibt 11 Mio. init innovation in traffic systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 370,39 Mio.EUR € wert.

Die Aktie von init innovation in traffic systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,64 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,94 %, über 10 Jahre bei 10,56 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die init innovation in traffic systems Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur init innovation in traffic systems Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.