🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsinit innovation in traffic systems AktievorwärtsNachrichten zu init innovation in traffic systems

    init innovation in traffic systems stürzt nach Prognosesenkung auf Jahrestief

    Aktie im Rampenlicht

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von init innovation in traffic systems bricht um 20,69 % ein und verliert zwischenzeitlich sogar 25,38 %.

    Aktie im Rampenlicht - init innovation in traffic systems stürzt nach Prognosesenkung auf Jahrestief
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nach einem überraschend schwachen dritten Quartal senkt init innovation in traffic systems die EBIT-Prognose für 2026. Steigende Ergebnisrisiken, geopolitische Unsicherheiten und Materialengpässe belasten die Aussichten, während die Umsatz- und Cashflow-Ziele unverändert bleiben. Die Aktie rutscht daraufhin auf ein neues 52-Wochen-Tief.

    Wie hat sich die init innovation in traffic systems-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von init innovation in traffic systems mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,78 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die init innovation in traffic systems Aktie damit um -2,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,87 %. Im Jahr 2026 gab es für init innovation in traffic systems bisher ein Minus von -11,62 %.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

    init innovation in traffic systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,88 %
    1 Monat -7,87 %
    3 Monate -12,78 %
    1 Jahr -10,85 %
    Stand: 02.11.2026, 16:00 Uhr

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Siemens und Co.

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Siemens notiert im Plus, mit +2,54 %.

    Init Innovation kappt Gewinnprognose - Aktie stürzt ab


    Der Bus- und Bahn-Digitalisierer Init Innovation tritt nach einem überraschend schwachen dritten Quartal bei seinen Gewinnplänen auf die Bremse. Der Vorstand rechnet für das laufende Jahr nun noch mit einem operativen Gewinn (Ebit) von 33 bis 37 …

    init passt EBIT-Prognose 2026 wegen steigender Ergebnisrisiken an


    Gedämpfte Aussichten trotz Umsatzplus: Geopolitische Risiken und Materialengpässe drücken die EBIT-Prognose für 2026. Die Umsatz- und Cashflow-Ziele bleiben unverändert.

    init Group Revises 2026 EBIT Outlook as Earnings Risks Mount


    Strong sales growth failed to shield init from earnings pressure, prompting a cut to its 2026 EBIT outlook after a weak third quarter and amid mounting external risks.

    Informationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    init innovation in traffic systems entwickelt Telematik- und Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr (z.B. Intermodal Transport Control System, Fahrgastinformations- und Ticketingsysteme). Starke Position im ÖPNV-Digitalisierungsmarkt, v.a. im DACH-Raum und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Trapeze, IVU, Siemens Mobility, Cubic. USP: integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Systemtiefe und langjährige ÖPNV-Expertise.

    Es gibt 11 Mio. init innovation in traffic systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 370,39 Mio.EUR € wert.

    Die Aktie von init innovation in traffic systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,64 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,94 %, über 10 Jahre bei 10,56 %.

    init innovation in traffic systems Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die init innovation in traffic systems Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur init innovation in traffic systems Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    init innovation in traffic systems

    -21,66 %
    -21,81 %
    -24,44 %
    -28,98 %
    -27,53 %
    +28,63 %
    -27,14 %
    +118,12 %
    +532,04 %
    ISIN:DE0005759807WKN:575980
    init innovation in traffic systems direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Rampenlicht init innovation in traffic systems stürzt nach Prognosesenkung auf Jahrestief Die Aktie von init innovation in traffic systems bricht um 20,69 % ein und verliert zwischenzeitlich sogar 25,38 %.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     