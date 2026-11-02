Init Innovation mit Kurseinbruch nach gekappter Ebit-Prognose
AKTIE IM FOKUS
- Init-Aktien brechen nach gekürzter Prognose ein
- Init senkt Ebit-Prognose auf 33 bis 37 Millionen
- Nahost und Ölpreis belasten margenstarke Aufträge
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine drastisch gekürzte Gewinnprognose erschreckt am Montagnachmittag die Anleger von Init Innovation . Die Titel des Anbieters von Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr brachen um bis zu ein Viertel auf 31 Euro ein und erreichten so den tiefsten Stand seit März 2024. Zuletzt war der Abschlag dann noch etwa 20 Prozent groß.
Seit Mai schon, als der bisherige Rekord bei 55 Euro aufgestellt wurde, geht der Trend der Papiere nach unten - bis zu diesem Montag aber noch relativ gemächlich. Mittlerweile haben sie von der Bestmarke rund 40 Prozent verloren. In der Jahresbilanz 2026 rutschten sie mit fast 30 Prozent ins Minus.
Der Bus- und Bahn-Digitalisierer rechnet für das laufende Jahr nur noch mit einem operativen Gewinn (Ebit) von 33 bis 37 Millionen Euro, nachdem die Prognose zuvor auf 38 bis 42 Millionen Euro gelautet hatte. Als Gründe nannte das Unternehmen die Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen Osten und deren Folgen für den Ölpreis. Die dadurch sinkende Nachfrage betreffe vor allem kurzfristige, margenstarke Aufträge. Es sei nicht damit zu rechnen, dass ein schwaches drittes Quartals im Schlussquartal noch kompensiert werden könne./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie
Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,78 % und einem Kurs von 32,50 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 16:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +81,54 %/+102,72 % bedeutet.
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