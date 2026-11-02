Vor allem Standardwerte erholen sich

Dividendenstatistik Oktober 2026
wird ja immer chaotischer hier. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif Der eine
kommt paar Wochen später mit seiner Bilanz, der nächste gleich
paar Monate. Und Timburg dreht nicht nur an der Uhr, sondern
gleich am Kalender und beendet den Monat am 28. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Hab mich
entschieden die letzte große Tranche von Orca in den November zu
bugsieren, in der Hoffnung dann auch den 11. Monat in Folge ein
vierstelliges Ergebnis zu erreichen. Wird aber knapp. Und den
Dezember kann ich vergessen - da wird es bestimmt nur
dreistellig. Auch wenn ich die beiden Tipps von Codiman - GIS und
Murapol, welche ich beide schon lange hab - verdoppeln würde,
wäre es noch immer zu wenig. Aber sein wir zufrieden mit dem was
wir haben.
Nachdem ich im Oktober gerade mal die Hälfte vs. letztem Jahr
einkassiert hab, bin ich jetzt YTD mit den Dividenden gute 10%
über letztem Jahr. Ja, die fetten Zeiten sind vorbei, eingezahlt
wird nichts mehr und wenn dann paar Kürzungen kommen, muss man
auch mal kleinere Brötchen backen. Aber immerhin reicht es noch
für die Urlaubskasse, sogar wenn es nächsten Jahr mal einen Tick
zurückgeht. Was angesichts mancher Sonderzahlungen in diesem Jahr
gar nicht so abwegig ist.
Bin zwar nicht der Typ der nach Überperformance strebt, überprüfe
aber trotzdem regelmässig mein Ergebnis. Denn wenn ich
langfristig jedes Jahr 15k Dividenden kassieren würde, denen aber
20-25k Buchverluste gegenüberstehn, dann wäre an meiner Strategie
natürlich etwas faul und ich müsste mir das nochmals überlegen.
Aber wie bereits die letzten 13 Jahre, wo ich im Schnitt eine
Performance von ca. 11% p.A. hatte, bin ich auch YTD wieder bei
14,7%. Was im Vergleich nicht schlecht ist. Lese ja viel quer
durch Threads und Boards und kann vielerorts eine leichte
Ungeduld bzw. Enttäuschung herauslesen. Tja, wer die paar
Handvoll Highflyer nicht übergewichtet hat, tut sich in der
heutigen Zeit schon schwer. Ich sehe ja auch bei mir wo die
Überflieger sind - eher Exoten und nicht die allseits empfohlenen
Dickschiffe und Aristokraten.
Ob es im Moment ratsam ist, von trägen Dividendenzahlern in die
erwähnten Highflyer zu switchen, kann ich natürlich nicht sagen.
Was ich aber mit Sicherheit behaupten kann: als Rentner hat man
nicht mehr diesen Zeithorizont, um etwas ähnliches wie die
Dotcom-Blase auszusitzen. Da nimmt man lieber den Spatz in der
Hand und genießt seine Ausschüttungen. Aber da muss jeder seinen
eigenen Weg nach Rom finden.
Jan 1088,08€
Feb 1058,24€
Mär 1534,40€
Apr 1349,58€
Mai 2885,81€
Jun 1733,60€
Jul 1400,37€
Aug 1356,99€
Sep 1254,28€
Okt 1071,06€
Gesamt: 14.732,41€
Somit das Jahresziel von mindestens 16k nach wie vor realistisch
und erreichbar, auch wenn die nächsten 2 Monate definitiv recht
schwach werden.
Top5 YTD: Seplat +198%, Hafnia +117%, DHT +106%, Texas
Instruments +84%, Ecopetrol +83%
Flop5 YTD: GQG -44%, Telkom Indonesia -44%, Allwyn -41%,
Kumba Iron -33%, Mercedes -33%
Wie ersichtlich, bei den Gewinnern Öl, KI, Tanker. Bei den
Verlierern eher spezielle Sondersituationen. Wobei es immer mehr
Luft nach oben als nach unten geht (wo ja nach -100% Schluss
wäre). Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Und irgendwann sind diese Verlierer nur noch 200-300€ wert, wo
man dann eigentlich gar nicht mehr hinschaut und den
Investmentcase als Fehlgriff abhakt.
Nur noch ein fun fact zu meinen Seplat, welche seit Monaten
Spitzenreiter sind. Hab die ja im Dezember 2020 gekauft und dafür
natürlich keine Lobeshymnen kassiert. Öl, und das auch noch aus
Nigeria. Schlimmer gings ja gar nicht, wo damals ja ein
regelrechter Tech- und Biotech-Hype voll im Gange war. Nun, das
Ergebnis war gar nicht so schlecht. In 6 Jahren 1500% Kursgewinn
und laut KI wäre die Performance bei reinvestierter Dividende
mittlerweile bei 2500%. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gifBild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Mein Fazit: mann
muss nicht unbedingt bei Miniklitschen und Hoffnungswerten
suchen, sondern kann auch mit stinknormaler Old Economy gute
Gewinne machen.
OK, genug geschwätzt. Nun ein Blick zu den Spendern. Immerhin bis
heute 380 Einzelzahlungen; also im Schnitt knapp 39€ pro Eingang.
Tja, das ist nun mal der Timburg-Bäcker mit den kleinen Brötchen.
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
US: Main Street, Simon Property, Gladstone Investment, Pepsi,
Gladstone Commercial, Ares, Iron Mountain, FS KKR, AGNC, Altria,
PSEC, Cisco
IQ: Gulf Keystone
DE: Mutares-Anleihe
AU: Fortescue
HK: First Pacific
TH: Thanachart
BB: Barbados-Bond
NZ: Spark New Zealand
GB: Admiral
TW: TSMC
PL: PZU
ZA: African Rainbow
LU: Millicom
CO: Grupo Cibest
TZ: Orca Energy
CN: CNOOC, China Mobile
CY: Bank of Cyprus
PH: PLDT
UY: Uruguay-Bond
So, das wars von meiner Seite mit der Monats-Statistik. Würde
mich über eine rege Beteiligung freuen - sind immer wieder
interessante Anregungen welche man finden kann. Und letztendlich
gibt es unzählige Threads zu Daytrading, KI, Biotech, Rohstoffe
usw., aber recht herzlich wenige zu Dividendenstrategien. Also
wollen wir mal versuchen den Thread weiter am Leben zu halten.
Schönen Tag allerseits und weiterhin üppiges passives Einkommen
Timburg