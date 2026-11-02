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    DAX am 02.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

    Top & Flop

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    Top & Flop - DAX am 02.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,98 %.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: +4,38 %
    Platz 2
    Performance 1M: +6,61 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,38 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +4,19 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,55 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,19 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Rücksetzer durch eine SKS-Formation, eine vermutete Unterstützung und die Einschätzung, die Aktie sei überkauft. Diskutiert wird, ob der Kursanstieg zu stark von KI-Fantasie und hohen Bewertungen abhängt oder durch Stromnachfrage, Netzausbau und Rekordaufträge fundamental gestützt ist. Die Geschäftszahlen am 11. November sowie US-Wahlen, Trump und der Gesamtmarkt gelten als mögliche kurzfristige Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,18 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Erholung nach dem jüngsten Rücksetzer und um einen möglichen positiven Überraschungseffekt der Zahlen am 10. November. Als Treiber werden die GaN-Massenfertigung und der E-Auto-Markt genannt. Dagegen könnten das schwache Chipumfeld, der Intel-Kurssturz und politische Unsicherheit rund um die US-Midterms belasten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,84 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche kurzfristige Bodenbildung der Rheinmetall-Aktie, deren Bestätigung noch offen ist – auch mit Blick auf die Zahlen am 5. November. Morningstar sieht die Aktie deutlich unterbewertet und erwartet wieder positiven Cashflow. Als Fundamentaldaten werden Aufträge und langfristige Erlöse rund um Leopard und Schakal diskutiert; strittig ist dabei Rheinmetalls konkreter Umsatzanteil am Leopard.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,99 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Hochtief
    Tagesperformance: +2,78 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,96 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,78 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 8
    Performance 1M: +5,04 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    Fresenius
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 9
    Performance 1M: +10,70 %
    Chart Fresenius
    ISIN: DE000FRE5EN2
    WKN: FRE5EN
    Die Fresenius Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    adidas
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 10
    Performance 1M: +18,15 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach den Q3-Zahlen und mögliche Rücksetzer wegen hoher RSI- und CCI-Werte. Diskutiert werden ein Verkauf bei 163,15 Euro und ein Teilverkaufsziel von 190 Euro. Fundamental stehen Umsatzwachstum, durch Zollrückerstattungen erhöhte Gewinne sowie ohne diesen Effekt stagnierende operative Margen im Fokus. Das stagnierende Schuhgeschäft und Rabattdruck gelten als Hürden für eine höhere Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: +2,04 %
    Platz 11
    Performance 1M: +15,28 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,04 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 44,59% PUT: 55,41%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -10,81 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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