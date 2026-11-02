Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons starken Auftragseingang und Auftragsbestand, vor allem dank KI-Rechenzentren und optischer Datenverbindungen. Diskutiert werden mögliche Kapazitätsgrenzen 2027, geplante 300-mm-GaN-Aufträge und neue Einstellungen. Analysten sehen trotz teils gesenkter Kursziele weiteres Potenzial; zugleich verlor die Aktie nach Quartalszahlen im schwachen Technologiesektor, und einzelne Anleger warnen vor zu viel Optimismus.