Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,43 %
Performance 1M: -21,69 %
Tagesperformance: +3,25 %
Performance 1M: -25,36 %
Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: -13,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: +17,91 %
Tagesperformance: +2,59 %
Performance 1M: +0,46 %
Tagesperformance: +2,50 %
Performance 1M: -30,11 %
Tagesperformance: +2,48 %
Performance 1M: -0,99 %
Tagesperformance: -2,46 %
Performance 1M: +2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,36 %
Performance 1M: -13,12 %
Tagesperformance: +2,27 %
Performance 1M: -18,87 %
Tagesperformance: +2,09 %
Performance 1M: +15,28 %