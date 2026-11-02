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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons starken Auftragseingang und Auftragsbestand, vor allem dank KI-Rechenzentren und optischer Datenverbindungen. Diskutiert werden mögliche Kapazitätsgrenzen 2027, geplante 300-mm-GaN-Aufträge und neue Einstellungen. Analysten sehen trotz teils gesenkter Kursziele weiteres Potenzial; zugleich verlor die Aktie nach Quartalszahlen im schwachen Technologiesektor, und einzelne Anleger warnen vor zu viel Optimismus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 2
    Performance 1M: -21,69 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +3,25 %
    Platz 3
    Performance 1M: -25,36 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,25 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,18 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Erholung nach dem jüngsten Rücksetzer und um einen möglichen positiven Überraschungseffekt der Zahlen am 10. November. Als Treiber werden die GaN-Massenfertigung und der E-Auto-Markt genannt. Dagegen könnten das schwache Chipumfeld, der Intel-Kurssturz und politische Unsicherheit rund um die US-Midterms belasten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 5
    Performance 1M: +17,91 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    United Internet
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,46 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 7
    Performance 1M: -30,11 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +2,48 %
    Platz 8
    Performance 1M: -0,99 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,48 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -2,46 %
    Platz 9
    Performance 1M: +2,35 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,46 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursschwäche und mögliche Rücksetzer der Verbio-Aktie bis 24–25 Euro; einzelne Anleger sichern Gewinne oder bleiben vorerst draußen, auch mit Blick auf fallende Ölpreise. Fundamental wird eSAF als großer Wachstumsmarkt diskutiert: EU-Beimischungsvorgaben könnten Verbio zusätzliche Absatz- und Erlöschancen mit biogenem CO₂ eröffnen, sofern die politischen Vorgaben Bestand haben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 10
    Performance 1M: -13,12 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 11
    Performance 1M: -18,87 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 12
    Performance 1M: +15,28 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

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