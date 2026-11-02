Extreme Ausschläge im Eurozone 50: Gewinner und Verlierer am 02.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Rücksetzer durch eine SKS-Formation, eine vermutete Unterstützung und die Einschätzung, die Aktie sei überkauft. Diskutiert wird, ob der Kursanstieg zu stark von KI-Fantasie und hohen Bewertungen abhängt oder durch Stromnachfrage, Netzausbau und Rekordaufträge fundamental gestützt ist. Die Geschäftszahlen am 11. November sowie US-Wahlen, Trump und der Gesamtmarkt gelten als mögliche kurzfristige Kurstreiber.