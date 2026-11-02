Extreme Ausschläge im Eurozone 50: Gewinner und Verlierer am 02.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,37 %
Performance 1M: +10,84 %
Tagesperformance: +3,36 %
Performance 1M: +5,18 %
Tagesperformance: +3,17 %
Performance 1M: -13,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,13 %
Performance 1M: +1,00 %
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: +7,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,03 %
Performance 1M: -12,23 %
Tagesperformance: +2,96 %
Performance 1M: -1,99 %
Tagesperformance: +2,89 %
Performance 1M: -2,55 %
Tagesperformance: -2,76 %
Performance 1M: +0,83 %
Tagesperformance: +2,71 %
Performance 1M: +5,04 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: +0,99 %
Tagesperformance: +2,64 %
Performance 1M: -12,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,61 %
Performance 1M: +10,17 %
Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: +18,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: -10,18 %
Tagesperformance: +2,20 %
Performance 1M: +1,08 %
Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: +28,77 %