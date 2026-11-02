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    Extreme Ausschläge im Eurozone 50: Gewinner und Verlierer am 02.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Extreme Ausschläge im Eurozone 50: Gewinner und Verlierer am 02.11.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Rücksetzer durch eine SKS-Formation, eine vermutete Unterstützung und die Einschätzung, die Aktie sei überkauft. Diskutiert wird, ob der Kursanstieg zu stark von KI-Fantasie und hohen Bewertungen abhängt oder durch Stromnachfrage, Netzausbau und Rekordaufträge fundamental gestützt ist. Die Geschäftszahlen am 11. November sowie US-Wahlen, Trump und der Gesamtmarkt gelten als mögliche kurzfristige Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    TotalEnergies
    Tagesperformance: -3,37 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,84 %
    Chart TotalEnergies
    ISIN: FR0000120271
    WKN: 850727
    Die TotalEnergies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,37 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: +3,36 %
    Platz 3
    Performance 1M: +5,18 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,36 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,18 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Erholung nach dem jüngsten Rücksetzer und um einen möglichen positiven Überraschungseffekt der Zahlen am 10. November. Als Treiber werden die GaN-Massenfertigung und der E-Auto-Markt genannt. Dagegen könnten das schwache Chipumfeld, der Intel-Kurssturz und politische Unsicherheit rund um die US-Midterms belasten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: +3,13 %
    Platz 5
    Performance 1M: +1,00 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,13 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 6
    Performance 1M: +7,84 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche kurzfristige Bodenbildung der Rheinmetall-Aktie, deren Bestätigung noch offen ist – auch mit Blick auf die Zahlen am 5. November. Morningstar sieht die Aktie deutlich unterbewertet und erwartet wieder positiven Cashflow. Als Fundamentaldaten werden Aufträge und langfristige Erlöse rund um Leopard und Schakal diskutiert; strittig ist dabei Rheinmetalls konkreter Umsatzanteil am Leopard.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    SAFRAN
    Tagesperformance: +3,03 %
    Platz 7
    Performance 1M: -12,23 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,03 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,96 %
    Platz 8
    Performance 1M: -1,99 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,96 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: +2,89 %
    Platz 9
    Performance 1M: -2,55 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,89 %.

    Koninklijke Ahold Delhaize
    Tagesperformance: -2,76 %
    Platz 10
    Performance 1M: +0,83 %
    Chart Koninklijke Ahold Delhaize
    ISIN: NL0011794037
    WKN: A2ANT0
    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,76 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 11
    Performance 1M: +5,04 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    Hermes International
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 12
    Performance 1M: +0,99 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +2,64 %
    Platz 13
    Performance 1M: -12,96 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,64 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach den Q3-Zahlen und die Frage, ob Brasiliens schwächere Gewinne und höhere Risikovorsorge ihn rechtfertigen. Dem stehen steigende bereinigte Gewinne, verbesserte Effizienz, stabile Kreditqualität außerhalb Argentiniens und bestätigte Ziele gegenüber. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial; auch Ausschüttungen und Rückkäufe stützen die Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Banco Santander eingestellt.

    ENI
    Tagesperformance: -2,61 %
    Platz 14
    Performance 1M: +10,17 %
    Chart ENI
    ISIN: IT0003132476
    WKN: 897791
    Die ENI Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,61 %.

    adidas
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 15
    Performance 1M: +18,15 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach den Q3-Zahlen und mögliche Rücksetzer wegen hoher RSI- und CCI-Werte. Diskutiert werden ein Verkauf bei 163,15 Euro und ein Teilverkaufsziel von 190 Euro. Fundamental stehen Umsatzwachstum, durch Zollrückerstattungen erhöhte Gewinne sowie ohne diesen Effekt stagnierende operative Margen im Fokus. Das stagnierende Schuhgeschäft und Rabattdruck gelten als Hürden für eine höhere Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    BBVA
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 16
    Performance 1M: -10,18 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 17
    Performance 1M: +1,08 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 18
    Performance 1M: +28,77 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

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