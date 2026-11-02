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    Billig-Airline Easyjet steuert Nürnberg in der kalten Jahreszeit an

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    Für Sie zusammengefasst
    • Easyjet bindet Nürnberg im Winter ins Streckennetz
    • Neue Flüge führen nach London, Manchester und Mailand
    • Flüge gibt es zwei- bis viermal pro Woche bis März
    Billig-Airline Easyjet steuert Nürnberg in der kalten Jahreszeit an
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Christkindlesmarkt und Messe - während der Wintermonate nimmt die britische Fluggesellschaft Easyjet den Nürnberger Flughafen in ihr Streckennetz auf. Am Montag landete der erste Flug aus Manchester auf Bayerns zweitgrößtem Airport, wie auf der Website des Flughafens mitgeteilt wird.

    Dazu kommen nach Angaben des Flughafens mit dem Winterflugplan ab 19. November London-Gatwick, ab 23. November London-Luton und 27. November Mailand-Malpensa. Die vier neuen Strecken werden demnach während der Christkindlesmarkt-Saison und bis ins Frühjahr hinein zwei- bis viermal pro Woche angeboten. Damit können sich Reisende dem Flughafen zufolge ab Nürnberg über so viele Direktflüge nach London freuen wie noch nie. Der Winterflugplan gilt bis Ende März.

    Internationale Nachfrage im Winterhalbjahr

    Gerade im Winterhalbjahr sei Nürnberg wegen der internationalen Nachfrage getrieben vom Christkindlesmarkt und den Messen - unter anderem die weltgrößte Spielwarenmesse - attraktiv, hieß es von dem Easyjet-Verantwortlichen Stephan Erler. Die vier neuen Verbindungen seien nun erst einmal nur für diesen Winter geplant. Danach müsse sich zeigen, ob die Fluggesellschaft diese erneut anbieten werde.

    Der Albrecht-Dürer-Airport kam eigenen Angaben nach im vergangenen Jahr auf rund 4,5 Millionen Passagiere, ein Plus von 12 Prozent. Auch im ersten Halbjahr 2026 konnte der Flughafen laut dem Landesamt für Statistik wachsen: Nürnberg zählte in der Zeit zwei Millionen Fluggäste, ein Zuwachs um gut 6 Prozent./igl/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 8,12 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2222GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -38,42 %/-13,79 % bedeutet.





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