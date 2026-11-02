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    Mack & Weise Chartbook, November 2026

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    M & W Chartbook - das monatliche Finanzmarkt Update der Mack und Weise Vermögensverwaltung

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    Autoren: Martin Mack & Herwig Weise
    Hamburg, November 2026

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    Martin Mack und Herwig Weise sind geschäftsführender Gesellschafter der im Jahre 1989 gegründeten Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung mit Sitz in Hamburg. Mack & Weise sind Initiatoren und Fondsmanager der Investmentfonds M & W Capital und M & W Privat.
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    Verfasst von Martin Mack & Herwig Weise
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