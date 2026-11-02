Roche erhält FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest

Der für das Cobas-Eplex-System von Roche konzipierte "Cobas Eplex RP3"-Test wurde bereits im Frühjahr in Ländern lanciert, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren. In den USA hat der Konzern für den Test nun zusätzlich die 510(k)-Freigabe der FDA erhalten./mk/cg/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie

Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 432,5 auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Roche Holding Bearer Participation Cert zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 392,20CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 500,00CHF was eine Bandbreite von -42,09 %/+15,82 % bedeutet.