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    Roche erhält FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest

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    Für Sie zusammengefasst
    • Roche erhält FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest
    • RP3 erkennt in den USA bis zu 19 Viren und Bakterien
    • Keuchhusten neu erfasst, Stämme besser erkannt
    Roche erhält FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASEL (dpa-AFX) - Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Cobas-Atemwegstest "Cobas Eplex Respiratory Pathogen Panel 3 (RP3)" die Zulassung erhalten. Der Test kann laut der Mitteilung vom Montag anhand einer Probe nun in den USA zur Erkennung von bis zu 19 Viren und Bakterien eingesetzt werden.

    Neu hinzugekommen sei unter anderem der Erreger des Keuchhustens (Bordetella pertussis). Zudem sei auch die Erfassung verschiedener Influenza-A- und SARS-CoV-2-Stämme verbessert worden, hieß es weiter. Darüber hinaus seien auch die Arbeitsprozesse für den Text verbessert und beschleunigt worden.

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    Der für das Cobas-Eplex-System von Roche konzipierte "Cobas Eplex RP3"-Test wurde bereits im Frühjahr in Ländern lanciert, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren. In den USA hat der Konzern für den Test nun zusätzlich die 510(k)-Freigabe der FDA erhalten./mk/cg/AWP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie

    Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 432,5 auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Roche Holding Bearer Participation Cert zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 392,20CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 500,00CHF was eine Bandbreite von -42,09 %/+15,82 % bedeutet.







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