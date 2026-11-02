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    Cell Impact wird NC-Titan für nicht genannte Kunden evaluieren

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    Cell Impact wird NC-Titan für nicht genannte Kunden evaluieren

    KARLSKOGA, Schweden, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Cell Impact AB (publ) wird auf Wunsch einer Reihe nicht genannter Kunden Umformversuche an in Japan hergestelltem nanokristallinem Titan durchführen. Das Material wird bereits in Serienproduktionsanwendungen eingesetzt.

    Cell Impact AB Logo

    Cell Impact AB (publ) wird auf Wunsch einer Reihe nicht genannter Kunden Umformversuche an in Japan hergestelltem nanokristallinem Titan durchführen. Das Material wird bereits in Serienproduktionsanwendungen eingesetzt.

    Ziel der Tests ist die Bewertung der Umformbarkeit des Materials mit Hilfe von Cell Impact Forming, der firmeneigenen Hochgeschwindigkeitsumformtechnologie von Cell Impact. Für diese Evaluierung wird Cell Impact eine Testspule des Materials erwerben; die Transaktion wird über das globale Handels- und Investmentunternehmen Toyota Tsusho Corporation abgewickelt.

    Cell Impact und Toyota Tsusho haben eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen, um den Austausch von Informationen im Zusammenhang mit dem Projekt zu ermöglichen.

    Nach Abschluss der Tests werden Cell Impact und Toyota Tsusho weiterhin relevante Informationen über die Testergebnisse austauschen und mögliche nächste Schritte bewerten.

    „Dieses Projekt stellt eine wichtige technische Bewertung des Zellschlagformverfahrens für Titananwendungen dar." „Durch die Generierung von Daten zur Herstellbarkeit und Formgebungsleistung können die Kunden das Potenzial der Technologie für zukünftige industrielle Anwendungen beurteilen", sagt Daniel Vallin, CEO von Cell Impact.

    Über Cell Impact Cell Impact AB (publ) ist ein globaler Lieferant von fortschrittlichen Durchflussplatten für Brennstoffzellen- und Elektrolyseurhersteller. Das Unternehmen hat ein einzigartiges Verfahren für die Hochgeschwindigkeitsumformung entwickelt und patentiert, Cell Impact Forming, das im Vergleich zu herkömmlichen Umformverfahren deutlich besser skalierbar und kostengünstiger ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und nur sehr wenig Strom verbraucht. Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert und Mangold Fondkommission AB ist der Certified Advisor (CA) des Unternehmens.

     

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