DAX bleibt an der 26 000 dran – US-Techs stabilisieren sich vor Apple-Zahlen

Entsprechend groß ist die Spannung vor den anstehenden Quartalszahlen von Apple heute Abend nach US‑Börsenschluss. Nach den jüngsten Enttäuschungen bei mehreren US-Technologiekonzernen dürfte insbesondere der Ausblick auf das wichtige Jahresendgeschäft genau unter die Lupe genommen werden. Auch die weiteren Ergebnisse, unter anderem von AMD, könnten entscheidend dafür sein, ob die zuletzt angeschlagene Zuversicht in den Technologie- und Halbleitersektor zurückkehrt. Die kommenden Handelstage dürften damit bereits wichtige Weichen für die letzten Börsenwochen des Jahres stellen.

Dennoch bleiben die Anleger in Frankfurt zurückhaltend und scheuen größere Engagements. Zu tief sitzen die Enttäuschungen der vergangenen Berichtswoche, in der selbst vermeintlich gute Unternehmenszahlen teilweise heftige Kursverluste ausgelöst haben. Die Investoren haben sich an einigen Technologiewerten eine blutige Nase geholt und sind entsprechend vorsichtiger geworden.

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Dabei lieferten die heutigen Wirtschaftsdaten durchaus Argumente für eine Stabilisierung der Konjunktur. Besonders die deutschen Einzelhandelsumsätze überraschten positiv. Mit einem Anstieg von zwei Prozent lagen sie deutlich über den Erwartungen von lediglich 0,4 Prozent und signalisierten eine robustere Konsumnachfrage als zuletzt befürchtet. Auch die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone bewegten sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen und lagen mit Werten oberhalb der Marke von 50 Punkten weiterhin im expansiven Bereich. Allerdings hat sich die Stimmung auf europäischer Ebene gegenüber dem Vormonat etwas eingetrübt. Die Wirtschaft zeigt damit zwar Anzeichen einer Stabilisierung, von einem selbsttragenden Aufschwung kann aber noch keine Rede sein.

Die US-Aktienmärkte können sich zum Wochenauftakt zunächst in der Gewinnzone behaupten. Besonders gefragt sind erneut Aktien aus dem KI- und Halbleitersektor. Die Anleger scheinen damit bereit, nach den jüngsten Rückschlägen wieder selektiv Risiken einzugehen. Ob daraus eine breitere Erholung entsteht, hängt allerdings maßgeblich von den nächsten Unternehmenszahlen ab.

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