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    Kursgewinne im Onlinehandel: Amazon legt kräftig zu

    Rückenwind

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    Amazon steigt um 4,71 % und wird bereits mit dem 2,2-Fachen des gesamten Vortagsumsatzes gehandelt.

    Rückenwind - Kursgewinne im Onlinehandel: Amazon legt kräftig zu
    Foto: 484487583

    Im Onlinehandel steigen die Aktien mehrerer Unternehmen: Neben Amazon verzeichnen auch Alibaba Group, MercadoLibre und JD.com Kursgewinne. Am deutlichsten legt Alibaba Group mit 5,58 % zu. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Anstieg bei Amazon gibt es zunächst nicht.

    Wie hat sich die Amazon-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Amazon-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -5,83 % hinnehmen mussten.

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    Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um +0,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amazon +12,53 % gewonnen.

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    Während Amazon heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,95 %. Damit gehört Amazon heute zu den auffälligeren Werten.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,90 %. Walmart notiert im Plus, mit +1,28 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +3,58 %. JD.com legt um +2,61 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +5,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons Kursrückgang nach den Quartalszahlen: Starkem AWS-Wachstum und einer Rekordmarge stehen hohe KI-Investitionen, ein freier Cashflow von minus 42,4 Mrd. US-Dollar und Enttäuschung über den Weihnachtsausblick gegenüber. Diskutiert werden eigene Chips als Kostenvorteil und überwiegend positive Analystenurteile mit einem mittleren Kursziel von 330,83 US-Dollar. Chartmarken liegen bei 230 Dollar als Unterstützung und 255 Dollar als Widerstand.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Zur Amazon Diskussion

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,38 %
    1 Monat +0,88 %
    3 Monate -5,83 %
    1 Jahr +5,74 %
    Stand: 02.11.2026, 17:00 Uhr

    Erholung vor nachbörslichen Apple-Zahlen und den Wahlen


    Die New Yorker Börsen haben sich am Montag von ihren teils herben Freitagsverlusten erholt. Vor den nachbörslich anstehenden Apple -Geschäftszahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament am Dienstag überwog bei den Anlegern der Optimismus. …

    Vor allem Standardwerte erholen sich


    Die New Yorker Börsen haben sich am Montag von ihren teils herben Freitagsverlusten erholt. Vor den nachbörslich anstehenden Apple -Geschäftszahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament gingen die Anleger aber vor allem im Technologiesektor …

    Börsenstart USA - 02.11. - US 30 stark +1,06 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Aktie von Amazon erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,32 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,48 %, über 10 Jahre bei 20,07 %.

    Informationen zur Amazon Aktie

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Bil.EUR € wert.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Amazon

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    ISIN:US0231351067WKN:906866
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