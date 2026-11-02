Aktien heute: Lumentum und Marvell fallen nach Milliarden-Deal

Marvell übernimmt Lumentum im Rahmen einer reinen Aktientransaktion für einen Unternehmenswert von 115 Milliarden US-Dollar. Gemeinsam wollen die Unternehmen vom wachsenden KI-Markt profitieren. Die Lumentum-Aktie fällt dennoch um 11,44 Prozent auf 666,95 Euro.

Am 2. November 2026 steigen die großen Aktienindizes, doch einzelne Titel verzeichnen erhebliche Verluste. Der US Tech 100 gewinnt 0,64 Prozent, der US 30 legt um 0,95 Prozent zu. In Deutschland steigen der DAX um 0,80 Prozent und der TecDAX um 0,85 Prozent. Vor den US-Zwischenwahlen und den nachbörslich anstehenden Apple-Geschäftszahlen reicht die Erholung damit nicht für alle Aktien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Damit vertieft sich der Monatsverlust auf 28,48 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 107,52 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum steht die strategische Bedeutung des Geschäfts im Vordergrund. Der Zusammenschluss wird dort als großer Schritt beim Ausbau optischer Verbindungen für KI-Rechenzentren eingeordnet.

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Lumentum Holdings: 666,95€ (-11,44 %)

Marvell Technology: Käuferaktie setzt Verlustserie fort

Auch der Käufer gerät unter Druck: Marvell Technology verliert 6,76 Prozent auf 164,49 Euro. Mit dem Erwerb von Lumentum baut der Halbleiteranbieter sein Geschäft mit optischer Konnektivität für KI-Rechenzentren aus. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt 115 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie setzt ihre jüngste Schwäche fort. Auf Wochensicht beträgt das Minus 18,66 Prozent, auf Monatssicht 31,79 Prozent. Dem steht seit Jahresbeginn weiterhin ein Gewinn von 124,75 Prozent gegenüber.

Marvell Technology: 164,49€ (-6,76 %)

Datadog: Weitere Verluste nach schwacher Woche

Bei Datadog weitet sich die jüngste Korrektur aus. Die A-Aktie des Anbieters von IT-Überwachungs- und Sicherheitssoftware sinkt um 5,88 Prozent auf 199,30 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht. Auf Wochensicht verliert der Titel 15,17 Prozent, im Monatsvergleich 16,72 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt er noch 75,75 Prozent im Plus.

Datadog Registered (A): 199,30€ (-5,88 %)

Seagate Technology: Monatsverlust wächst deutlich

Ein Monatsminus von 35,35 Prozent zeigt das Ausmaß der jüngsten Schwäche bei Seagate Technology Holdings. Heute gibt die Aktie des Speicheranbieters weitere 5,20 Prozent auf 547,00 Euro ab. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser gibt es zunächst nicht. Trotz des Rückschlags steht seit Jahresbeginn ein Gewinn von 127,89 Prozent.

Seagate Technology Holdings: 547,00€ (-5,20 %)

Alnylam Pharmaceuticals: Anhaltender Abwärtstrend

Die Verluste bei Alnylam Pharmaceuticals reichen weit über den heutigen Handel hinaus. Nach einem Rückgang um 4,91 Prozent auf 141,03 Euro beträgt das Wochenminus 29,35 Prozent. Im Monatsvergleich verliert der auf RNAi-Therapien spezialisierte Biotechkonzern 31,45 Prozent, seit Jahresbeginn 58,20 Prozent. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser gibt es zunächst nicht.

Alnylam Pharmaceuticals: 141,03€ (-4,91 %)

Rheinmetall: Rückgang trotz positiver Analysteneinschätzung

Vor den Quartalszahlen richtet sich der Blick bei Rheinmetall auf die nächsten Großaufträge. Jefferies bestätigt seine positive Einschätzung des Rüstungskonzerns. Die Aktie verliert dennoch 4,23 Prozent auf 990,25 Euro. Auf Monatssicht bleibt ein Plus von 5,09 Prozent, seit Jahresbeginn beträgt das Minus 36,16 Prozent.

In der Diskussion auf wallstreetONLINE überwiegen Überraschung und Verunsicherung über den Kursrückgang. Die Beiträge suchen nach einer Erklärung, nennen aber keinen konkreten Auslöser.

Rheinmetall: 990,25€ (-4,23 %)

Intel: Hoffnung auf Gegenbewegung erfüllt sich nicht

Die erhoffte Erholung bleibt bei Intel aus. Die Aktie sinkt um 3,62 Prozent auf 56,71 Euro. Während die US-Börsen nach den Freitagsverlusten einen Erholungsversuch unternehmen, bleiben KI-Sorgen bei Technologiewerten ein Thema.

Intel verliert auf Wochensicht 26,21 Prozent und auf Monatssicht 46,54 Prozent. Seit Jahresbeginn steht noch ein Plus von 80,04 Prozent. Im Forum enttäuscht die ausbleibende Gegenbewegung. Zugleich bleibt die Hoffnung, dass der starke Verkaufsdruck nachlässt.

Intel: 56,71€ (-3,62 %)

Verbio: Vorsicht und Gewinnmitnahmen prägen die Debatte

Vorsicht prägt die Debatte über Verbio im wallstreetONLINE-Forum. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen und das Risiko weiterer Rücksetzer. Daneben beschäftigen sich die Beiträge mit Ölpreisen, Anleiherenditen und möglichen Zinssenkungen, ohne daraus einen eindeutigen Auslöser für die Aktie abzuleiten.

Der Biokraftstoffhersteller verliert 2,92 Prozent auf 27,28 Euro. Unternehmensnachrichten erklären den Rückgang zunächst nicht. Auf Monatssicht bleibt ein Gewinn von 2,35 Prozent, seit Jahresbeginn liegt die Aktie 29,61 Prozent im Plus.

Verbio: 27,28€ (-2,92 %)

IDEXX Laboratories: Zweistelliger Kurssprung

Mit einem Sprung um 17,29 Prozent auf 572,10 Euro verzeichnet IDEXX Laboratories einen besonders kräftigen Tagesgewinn. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Anbieter veterinärmedizinischer Diagnostik liegt damit auf Wochensicht 7,76 Prozent und auf Monatssicht 17,05 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn verbleibt ein Verlust von 6,46 Prozent.

IDEXX Laboratories: 572,10€ (+17,29 %)

Monolithic Power Systems: Kräftiges Plus setzt Erholung fort

Monolithic Power Systems baut den Wochengewinn auf 9,66 Prozent aus. Heute steigt die Aktie um 6,44 Prozent auf 1.156,25 Euro. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Entwickler von Power-Management-Chips liegt im Monatsvergleich noch 8,25 Prozent im Minus, seit Jahresbeginn aber 42,05 Prozent im Plus.

Monolithic Power Systems: 1.156,25€ (+6,44 %)

AIXTRON: Übernahmefantasie trifft auf starke Wochenbilanz

Bei AIXTRON richtet sich die Forendiskussion auf mögliche Auswirkungen der Lumentum-Übernahme durch Marvell. Dabei werden Chancen für AIXTRON als Zulieferer erörtert. Daneben sorgt eine gesenkte Kurszielmarke von JPMorgan bei unverändert positiver Einstufung für Diskussionen. Die Aussagekraft von Analystenkurszielen wird unterschiedlich beurteilt.

Die Aktie des Halbleiterausrüsters steigt um 5,25 Prozent auf 33,97 Euro. Damit wächst der Wochengewinn auf 18,94 Prozent. Im Monatsvergleich bleibt ein Minus von 8,60 Prozent, seit Jahresbeginn beträgt das Plus 97,27 Prozent.

AIXTRON: 33,97€ (+5,25 %)

PDD Holdings: Kursgewinn bei weiter negativer Jahresbilanz

PDD Holdings gewinnt 4,97 Prozent auf 73,90 Euro. Im E-Commerce-Umfeld tritt Temu der internationalen Vereinigung oriGIn als assoziiertes Mitglied bei. Ziel ist es, den Online-Schutz geografischer Herkunftsangaben voranzubringen. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Kursanstieg ist nicht erkennbar.

Die Aktie liegt auf Wochensicht 4,82 Prozent und auf Monatssicht 8,68 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn bleibt ein Verlust von 23,42 Prozent.

PDD Holdings Incorporation (A) (A): 73,90€ (+4,97 %)

Amazon: Cloud-Chancen und Cashflow im Blick

Optimistische Analysteneinschätzungen und die Entwicklung des Cloud-Geschäfts bestimmen die Diskussion über Amazon. Im wallstreetONLINE-Forum stehen die Wachstumsaussichten von AWS, eigene Chips und hohe Auftragsbestände im Mittelpunkt. Zugleich wird der durch den Ausbau belastete freie Cashflow thematisiert.

Die Aktie steigt im Zuge der Erholung an den US-Börsen um 4,71 Prozent auf 225,68 Euro. Auf Wochensicht beträgt der Gewinn allerdings nur 0,38 Prozent, im Monatsvergleich 0,88 Prozent. Seit Jahresbeginn legt Amazon um 12,53 Prozent zu.

Amazon: 225,68€ (+4,71 %)

Heidelberg Materials: Erholung trotz hohen Jahresverlusts

Heidelberg Materials setzt seine jüngste Aufwärtsbewegung fort. Die Aktie gewinnt 4,61 Prozent auf 156,58 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Plus 5,54 Prozent, im Monatsvergleich 6,61 Prozent. Der Jahresverlust bleibt mit 30,27 Prozent deutlich. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es zunächst nicht.

Im Forum zeigt sich Zuversicht für die bestehende Position. Zugleich fällt die geringe Resonanz auf den deutlichen Tagesgewinn auf.

Heidelberg Materials: 156,58€ (+4,61 %)

Siemens Energy: Erholung bei geteilter Forenstimmung

Zwischen Zuversicht für das langfristige Geschäft und Sorge vor kurzfristigen Rücksetzern bewegt sich die Diskussion zu Siemens Energy. Im Forum stehen mögliche charttechnische Risiken, die US-Wahlen und die Bedeutung der KI-Nachfrage im Fokus. Optimistische Stimmen verweisen auf steigenden Strombedarf und den Netzausbau; andere mahnen eine stärkere Orientierung an Bewertung und Cashflows an.

Die Aktie gewinnt 3,54 Prozent auf 130,56 Euro und baut ihr Wochenplus auf 10,12 Prozent aus. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 9,76 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt Siemens Energy 8,59 Prozent im Plus. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den Tagesgewinn ist zunächst nicht erkennbar.

Siemens Energy: 130,56€ (+3,54 %)

Fazit

Die Übernahme von Lumentum steht im Mittelpunkt des Handelstags, stützt die beiden beteiligten Aktien aber nicht. Zugleich zeigen die kräftigen Gewinne bei IDEXX und die anhaltenden Verluste bei mehreren Technologiewerten, wie weit die Kursentwicklungen auseinanderliegen. Bei vielen Ausschlägen fehlt ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.