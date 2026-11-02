🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 3. November 2026

    TAGESVORSCHAU

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Firmen legen am Dienstag Quartalszahlen vor
    • Verbraucherpreise und US-Aufträge im Fokus
    • Bankenunion, Klimagipfel und US-Wahlen am Dienstag
    TAGESVORSCHAU - Termine am 3. November 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. November

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
    07:10 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
    07:30 SAU: Aramco, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert)
    08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
    09:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day
    12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    12:45 DEU: Biontech, Q3-Zahlen
    12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen
    14:00 USA: International Paper (Capital Markets Day)
    18:00 USA: Lam Research, Hauptversammlung
    22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
    22:15 USA: AMD, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/26
    10:00 BGL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: 12. Konferenz zur Bankenunion in Frankfurt, Frankfurt am Main

    09:30 DEU: Hybrid-Pressebriefing zum UN-Klimagipfel COP31 in Antalya (09.11.-20.11.), Berlin

    09:30 DEU: Jahrespressekonferenz PwC Deutschland, Frankfurt/M.

    DEU: Fischwirtschafts-Gipfel 2026 von Fisch-Informationszentrum (FIZ) und Veranstalter FischMagazin, Hamburg

    USA: Midterms: Kongresswahlen in den USA

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    TAGESVORSCHAU Termine am 3. November 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. November ^ TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (11.00 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     