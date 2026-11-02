Bio-Gate: Kapitalbasis gestärkt

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Bio-Gate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um fast 18 Prozent auf 2,83 Mio. Euro verbucht, während sich das EBITDA auf -0,81 Mio. Euro (HJ 2025: -0,72 Mio. Euro) verschlechterte. In der Folge vermindern die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten habe die Umsatzentwicklung unter den geringeren Abrufmengen im Bereich Dermakosmetik und Wundpflege infolge von Portfolioanpassungen und organisatorischen Veränderungen bei Großkunden gelitten. Dagegen seien die Bereiche der Veterinärprodukte und die Messdienstleistungen weiterhin positiv gewesen. In der Medizintechnik habe wiederum die zeitliche Verschiebung bei der Abrechnung von Projektmeilensteinen die ausgewiesenen Erlöse belastet. Das EBIT sei auf -0,93 Mio. Euro (HJ 2025: -0,84 Mio. Euro) gesunken und habe wegen niedrigeren Material- und Personalaufwendungen eine begrenzte Auswirkung auf die Ertragslage gehabt. Der Ergebnisvergleich sei zudem durch Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen begünstigt. Darüber hinaus habe das Unternehmen die Finanzierungsbasis nach dem Bilanzstichtag 30. Juni 2026 durch zwei Kapitalerhöhungen mit einem gesamten Bruttoerlös von 1,16 Mio. Euro gestärkt. Nach der Aktienzusammenlegung im Verhältnis 5:1 und der Ausgabe neuer Aktien betrage die Aktienzahl nun 2.453.738. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 13,65 Euro (zuvor: 17,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“, wobei das bisherige Kursziel von 3,40 Euro nach der Aktienzusammenlegung einem Vergleichswert von 17,00 Euro entspricht.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.11.2026, 16:55 Uhr)



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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 02.11.2026 um 14:50 Uhr fertiggestellt und am 02.11.2026 um 15:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1465a2a143f409daa3b91539f1cd42f3

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 13,65 EUR

