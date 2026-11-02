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    Pentixapharm Holding AG: Earnings Call für Investoren am 12.11.2026

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    NuWays veranstaltet am 12.11.2026 um 15:00 Uhr einen Earnings Call mit Dirk Pleimes, Dr. und Erik Merten, Dr. von Pentixapharm Holding AG. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit Pentixapharm Holding AG.

    Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
    Datum: 12.11.2026 15:00 Uhr
    Speaker: Dirk Pleimes, Dr. und Erik Merten, Dr.


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/pentixapharm-earnings-call-2026-11-12

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    Pentixapharm Holding AG: Earnings Call für Investoren am 12.11.2026 NuWays veranstaltet am 12.11.2026 um 15:00 Uhr einen Earnings Call mit Dirk Pleimes, Dr. und Erik Merten, Dr. von Pentixapharm Holding AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
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